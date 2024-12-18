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叙利亚沙姆解放组织愿解散部队 拒接受联邦制

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（法新社大马士革18日电） 叙利亚伊斯兰主义团体「沙姆解放组织」8日成功率领反抗军推翻总统阿塞德后，其军事首长阿布卡斯拉今天表示，他们将带头解散自身武装部队、将其并入正规军。

「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）等反抗军11月27日展开闪电攻势拿下一座又一座城市后，8日攻入首都大马士革。当天阿塞德（Bashar al-Assad）便逃离叙利亚。

以战时化名哈玛威（Abu Hassan al-Hamawi）为人所知的阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra）接受法新社访问时表示：「任何国家当中，所有军事单位都必须并入这个建制。…我们将属于率先采取（解散自身武装部门）这项主动行动的一群。」

阿布卡斯拉还说，库德族掌控的区域会并入新政府领导下的国家，沙姆解放组织拒绝接受联邦制，「叙利亚不会分裂」。

叙利亚北部和东北部有大片地区由1个受美国支持、以库德族为首的政府控制，这个政府最近还持续与已拿下数个库德族城镇的几个土耳其支持团体战斗。

阿布卡斯拉受访时表示：「库德族人是叙利亚人民的一分子，…叙利亚将不会分裂，不会出现联邦下的实体。」

阿布卡斯拉并呼吁西方政府取消将沙姆解放组织和其领导人乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）认定为「恐怖分子」。乔拉尼如今使用真名夏拉（Ahmed al-Sharaa）。

他说：「我们呼吁美国与所有国家取消这项认定…无论是对他（乔拉尼）或对整个团体。」因为这样的做法「不公正」，且沙姆解放组织「终将并入（叙利亚）国家建制中」。

此外，阿布卡斯拉针对以色列一再打击叙利亚及「侵入」叙利亚领土，呼吁国际社会「找到1条解决之道」。

以色列已对叙利亚军事资产发动过数百次打击行动，理由是为了防范这些资产落入恶意势力之手。以色列也派部队进入由联合国负责巡逻的双方军事缓冲区戈兰高地（Golan Heights）。

阿布卡斯拉表示：「我们认为，以色列对军事地点的打击及入侵叙利亚南部是不公义的。…我们呼吁国际社会对此找到1个解决办法」。

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