叙利亚阿塞德政权涉虐待处决暴行 联合国：从重究责

afp_tickers

6 分钟

（法新社巴黎12日电） 叙利亚自2011年爆发内战以来，总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政府长期遭控涉犯虐待、强暴、草率处决以及其他形式暴行。对此，联合国调查员表示将会从重究责。

在铁腕统治者巴夏尔．阿塞德本月8日垮台后，联合国调查员强调必须采取最高程度究责。法新社整理已知的巴夏尔．阿塞德政权涉及的暴行如下：

●凯撒的照片

一名代号为「凯撒」（Caesar）的前叙利亚军队摄影师，带着他自2011年至2013年间拍摄的5万5000张照片于2013年逃离出境。从这些经过专家鉴定的照片，可以看见在叙利亚监狱中遭受酷刑和挨饿致死的受害者遗体。

根据照片，有些受害者的眼睛被剜出，另有枯瘦的躯体，有些人的背部或腹部有伤口。另有照片显示，在一个棚子下可看见数以百计受害者遗体，四周放满埋葬用的塑胶袋。

巴夏尔．阿塞德政府仅表示，这些照片出于「政治动机」。

不过，凯撒赴美国国会一个委员会作证，他的照片促使美国于2020年立法对叙利亚展开经济制裁，还促成欧洲对巴夏尔．阿塞德的随员展开司法诉讼。

联合国调查员指出，他们已掌握须为暴行负责的4000名叙利亚政府官员与特工名单。

●酷刑网络

人权观察（Human Rights Watch）在2012年提到叙利亚存在一个「酷刑网络」（torture archipelago），指出叙利亚在政府监狱中对囚犯「电击、倒汽车电瓶电解液灼伤人体、性侵和性羞辱、拔指甲以及模拟处决」。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）2022表示，自2011年来，叙利亚已有超过10万人死在狱中。

联合国最高司法机关、国际法院（International Court of Justice）去年谕令叙利亚停止「不人道或有损人格的对待或处罚」。

●强暴

2020年有7名叙利亚难民在德国提出控告，他们自称在2011年至2013年间沦为酷刑和性暴力的受害者，包括遭到强暴、电击生殖器、被迫裸体或堕胎。

联合国表示，2018年发生叙利亚军人或亲政府民兵对平民施加计画缜密的强暴及性暴力行为。联合国指出，调查发现反抗军也犯下类似罪行，只是案件数不像前者这么多。

叙利亚人权网络（Syrian Human Rights Network）上月25日表示，自2011年3月来，交战各方至少犯下1万1553起针对妇女（含18岁以下女性）的性暴力事件，其中约8024件要算在巴夏尔．阿塞德政府头上，其余主要归咎于激进组织伊斯兰国（Islamic State）。

●灭绝政策

联合国调查员曾于2016年表示，叙利亚政府必须为归结为「灭绝」的行为负责，这个罪行堪比「危害人类罪」。

联合国所指的是叙利亚首都大马士革近郊的赛德纳亚监狱（Saydnaya prison），当地2017年被国际特赦组织（Amnesty International）形容是一座执行「灭绝政策」的人类屠宰场。

根据美方说法，这座监狱还设有一处「火葬场」，用于处理数以千计囚犯尸体。

叙利亚人权了望台组织指出，2022年约有3万人命丧这座监狱，有些人是遭受酷刑致死。

●化学武器攻击

在2020年4月，禁止化学武器组织（OPCW）谴责叙利亚军队2017年在叙国北部拉塔米那（Ltamenah）使用化学武器攻击。

巴夏尔．阿塞德的军队遭控在2017年4月使用沙林毒气对付反抗军重镇汗舍孔（Khan Sheikhun），以及涉嫌使用氯气攻击。巴夏尔．阿塞德政府否认使用化学武器。