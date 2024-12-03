台湾陆委会设专线 提供赴陆港澳人身安全风险谘询

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（法新社台北3日电） 台湾的大陆委员会（陆委会）表示，为提供国人有关赴陆港澳动态登录系统操作谘询及安全问题评估，陆委会及海基会设置谘询服务专线，即日起上线，由专人协助提供评估建议。

台湾陆委会昨天发布新闻稿表示，为提供国人有关「国人赴陆港澳动态登录系统」或赴陆港澳人身安全风险相关问题的谘询服务，陆委会及海基会设置谘询服务专线，自即日起上线。

另外，为加强对赴陆港澳国人之急难救助服务，陆委会也于今年6月25日将原「国人赴陆动态登录系统」及「国人赴港澳动态登录网页」系统整并，建置「国人赴陆港澳动态登录系统」。

台湾陆委会说明，因中共近年持续增（修）订国安法令，目前已有多起国人赴陆港澳遭非法扣押、留置、盘查等情形，近期中共又发布所谓「关于依法惩治『台独』顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见」，严重威胁国人赴陆港澳之人身安全，政府认有必要自今年6月27日起提升赴陆港澳旅游警示为「橙色」，建议国人赴陆港澳前应审慎评估，避免非必要旅行。

台湾陆委会表示，如有赴陆港澳需求，政府鼓励国人于出发前，可于「国人赴陆港澳动态登录系统」登录相关资讯，以利于遇紧急情事时，政府能即时联系紧急联络人提供必要协助，如对系统操作及赴陆港澳安全评估有任何疑问或谘询事项，可由专人协助提供评估建议。

根据台湾陆委会，自今年起至10月31日止，国人赴港澳登录人次已超过去年全年逾5倍；国人赴中国大陆部分，登录总人次与去年同期相比成长约14倍。