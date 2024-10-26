吉里巴斯总统马茂连任成功 将展开第3任期

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（法新社吉里巴斯首都塔拉瓦26日电） 纽西兰恭贺马茂（Taneti Maamau）今天当选连任太平洋上的低地岛国吉里巴斯总统，他将展开第3个任期。马茂立场亲中国，但他今年9月意外批评中国向太平洋试射飞弹。

纽西兰驻吉里巴斯高级专员公署表示，马茂在这场选举赢得2万676张选票，得票率约55%，明显领先实力最接近的挑战者科柯里亚（Kaotitaaake Kokoria），后者得票率约42%。

纽西兰驻吉里巴斯高级专员公署在声明中还说，吉里巴斯首席大法官塞米罗塔（Tetiro Semilota）已公开宣告马茂赢得这场总统选举，并向他表达祝贺。

现年64岁的马茂在选前已被热烈看好会顺利连任，继续掌管这个人口约12万的国家。他的2名对手也都来自他领导的执政党「关怀吉里巴斯党」（Tobwaan Kiribati, TKP）。

纽西兰总理卢克森（Christopher Luxon）名列最先向马茂道贺的人士之一。他在社群媒体发文写道：「对于吉里巴斯的选举结果，我向马茂总统致上热切祝贺。我们期待与吉里巴斯政府合作实现我们相同的优先事务。」

马茂2019年带领吉里巴斯与台湾断交、转与中国建交，冀望世界第2大经济体中国能协助吉里巴斯达成具企图心的发展目标。但他今年9月意外批评中国向太平洋试射1枚弹道飞弹。

当时是北京40年来首次试射这类武器，并让飞弹的模拟弹头溅落在南太平洋，引发周围国家猛烈批评。马茂当时在社群媒体发文说，吉里巴斯未接获预警，也「不乐见」区域盟邦的这项举动。

马茂在今年8月的吉里巴斯国会选举压倒性胜出保住席次，那场选举的主要议题包括生活成本、海平面升高及与中国的关系。其后新国会提名3位总统候选人，包括选前意外退出执政党的科柯里亚。