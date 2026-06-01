哥伦比亚总统大选进入决选 极右与左翼终极对决

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（法新社波哥大31日电） 哥伦比亚总统大选将进入第2轮决选，由极右翼的艾思普雷雅与左翼的塞培德对决。在经历10多年来流血冲突最严重的竞选活动后，选民将面临泾渭分明的抉择。

历经充斥汽车炸弹攻击、无人机袭击，以及热门总统候选人遇刺等暴力事件后，哥伦比亚民众将于6月21日投票，在持续推动和平谈判与采取军事扫荡之间作出选择。 哥伦比亚选举当局表示，在已开出的99%投开票所选票中，艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）获得44%的选票，而塞培德（Ivan Cepeda）则拿下41%的选票。

其他多位候选人得票率则远远落后，其中右翼热门人选瓦伦西亚（Paloma Valencia）得票率不到7%。根据规定，候选人必须获得超过半数选票才能直接当选，否则将进入第2轮决选。 现年47岁的右翼领先候选人艾思普雷雅是一名支持川普的政治素人，自称为「老虎」。 他在防弹玻璃保护下进行竞选活动，并誓言要在空中、陆地和海上对抗武装团体。

艾思普雷雅在竞选期间接受法新社访问时表示：「我们将立即开始轰炸贩毒恐怖分子营地。」并提出旨在恢复秩序的「震撼计画」。 现年63岁的塞培德的父亲是一位遭右翼准军事组织杀害的左翼参议员，他这次参选获得现任总统裴卓（Gustavo Petro）支持。裴卓受限于宪法无法竞选连任。

此外，塞培德也深受基选民爱戴，这些选民认为现任政府在协助贫困群体方面有所成效。