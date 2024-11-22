国际刑事法院通缉以色列总理尼坦雅胡 各国反应分歧

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（法新社巴黎21日综合外电报导）国际刑事法院（ICC）今天以涉嫌战争罪与危害人类罪为由对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）发布逮捕令，不少国家和人权组织表示欢迎，不过以色列和其盟友谴责这项裁决。

国际刑事法院也对以色列前国防部长葛朗特（Yoav Gallant）和巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）军事首领戴夫（Mohammed Deif）发布逮捕令。

以下是法新社等媒体所整理的各界反应。

●以色列

尼坦雅胡透过声明表示：「国际刑事法院这项反犹太主义的裁决，相当于现代版的德雷富斯（Dreyfus）审判，也将会以同样的方式告终。」他指的是19世纪艾佛瑞德．德雷富斯（Alfred Dreyfus）事件，当时这名犹太裔法国陆军上尉遭叛国罪名错误定罪，最终获得平反。

●哈玛斯

哈玛斯政治局成员奈姆（Bassem Naim）表示：「这是朝向正义迈出的重要一步，并可能为受害者带来补偿。但若未获得世界各国透过所有手段全面支持，其作为仍然有限且属于象徵性质。」

●巴勒斯坦自治政府

巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）称国际刑事法院的裁决「代表了对国际法及其机构的希望与信心」，并呼吁国际刑事法院成员国履行切断与尼坦雅胡及葛朗特接触与会晤的政策。

●美国

美国总统拜登透过声明表示：「国际刑事法院对以色列领袖发布逮捕令真是离谱。让我再次表明，无论国际刑事法院想暗示什么，以色列和哈玛斯两者不能相提并论，完全不能。」

●加拿大

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）说，「人人都遵守国际法律真的相当重要」，加国会遵守国际法院所做的裁决。

●阿根廷

阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）在社群媒体平台X上表示，阿根廷「对这项裁决深深不以为然」，这项裁决「忽略了以色列对哈玛斯和真主党（Hezbollah）等恐怖组织频繁攻击的合法自我防卫权利」。

●欧盟

欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在访问约旦期间表示：「这并不是出于政治考量的裁决，而是国际法院的裁决。国际法院的裁决必须受到尊重并加以执行。」

●土耳其

土耳其司法部长屯奇（Yilmaz Tunc）在X上表示，国际刑事法院的裁决是「迟来却正面的裁决，以阻止流血并为巴勒斯坦的种族灭绝划下句点。」土耳其外长费丹（Hakan Fidan）则称通缉令是「极为重要的一步」。

●义大利

义大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）表示，若是尼坦雅胡和葛朗特来到义大利，义国有义务予以逮捕。不过，他补充表示，他认为国际刑事法院将尼坦雅胡和哈玛斯混为一谈是「错误」。

●西班牙

西班牙表示会遵守裁决。官方消息人士向法新社透露，西国「尊重这项裁决，并将遵从『罗马规约』（Rome Statute）及国际法的义务」。 ●挪威

挪威外长艾德（Espen Barth Eide）说：「国际刑事法院以明智而审慎的方式履行其职责非常重要。我相信国际刑事法院将根据最高的公平审判标准审理本案。」

●瑞典

瑞典外长斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）说：「瑞典和欧盟支持国际刑事法院的重要工作，并维护其独立性和公正性。」

●比利时

比利时外交部在X平台上表示：「对比利时来说，无论在哪里犯下罪行，努力击败有罪不罚都是优先要务；比利时全力支持国际刑事法院的工作…那些在以色列和加萨（Gaza）犯下罪行的人必须受到最严厉起诉，无论是谁所犯下。」

●英国

英国首相施凯尔（Keir Starmer）的发言人表示，英国尊重国际刑事法院的独立性；不过，发言人并未证实英国是否会执行逮捕令。

●法国

法国外交部表示法国将依国际刑事法院规约加以回应，但又以法律复杂性为由，拒绝证实法国是否会逮捕尼坦雅胡。

●国际特赦组织

国际特赦组织（Amnesty International）秘书长（Agnes Callamard）说：「尼坦雅胡总理现在正式成为通缉犯。国际刑事法院成员国及国际社会必须竭尽所能，将这些人带到国际刑事法院独立且公正的法官面前受审。」 ●人权观察

人权观察（Human Rights Watch）指出：「国际刑事法院对以色列高阶领导人和哈玛斯要员的通缉令，打破了某些人凌驾法律之上的看法。」