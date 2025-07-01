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国际刑事法院遇网攻 近2年来第2次

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（法新社海牙30日电） 国际刑事法院（ICC）今天表示，已发现并控制1起具针对性的「网路安全事件」，这是该组织近2年来遭遇的第2起类似攻击。

国际刑事法院指出，这起事件发生在「上周稍晚」，并形容这是1起「崭新、复杂且具针对性」的攻击。

ICC发言人告诉法新社，他无法更精确地说明攻击发生的时间点。

国际刑事法院总部位于荷兰海牙（The Hague）。拥有32个成员国的北大西洋公约组织（NATO）上周在海牙举行峰会，与会者包括美国总统川普。

2023年，国际刑事法院曾遭遇其所谓「前所未见」的网路攻击，后来证实这是1起间谍活动。

国际刑事法院并未透露这次攻击的潜在嫌疑人。不过ICC正审理数起备受瞩目的案件，其中包括向俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）发出逮捕令，理由是他将战火中的乌克兰儿童强行遣送至俄国。

此外，菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）目前遭ICC羁押候审，罪名是其在「反毒战争」期间涉嫌犯下多起杀人案件。

国际刑事法院也对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）发出逮捕令，指控他在加萨战争期间涉嫌犯下战争罪与危害人类罪。

ICC负责审判犯下全球最严重罪行的个人，包括战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪。

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