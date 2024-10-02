「數」說國際都市日內瓦

聯合國歐洲總部前的日內瓦萬國廣場上，「三腳椅」雕塑業已修復，遊客有幸再睹真容。 Keystone / Martial Trezzini

日內瓦是聯合國歐洲總部的所在地，同時也吸引了許多非政府組織和跨國公司，也有來自世界各地的人們到此工作。瑞士資訊swissinfo.ch透過一組數據解讀聯合國的歐洲總部所在地。

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過去十年間，日內瓦的跨國公司數量成長了一倍，非政府組織的數量也急劇上升。據Fondation Pour Genève(“為了日內瓦”基金會)去年十二月發布的研究報告顯示，這些機構來這裡是為了尋求“一個機構生態，該生態中的各個機構自立自強，互為補充並開展對話” 。

231

根據日內瓦州統計局(OCSTAT)的數據顯示，2023年在日內瓦共有38個國際組織和231個國際非政府組織。其中有一些耳熟能詳，如綠色和平組織(Greenpeace)、無國界醫生組織(Médecins sans frontières)和世界自然基金會(WWF)，而另一些則名不見經傳，如Acces Now(“即刻獲取”，一個為身處危境的社群爭取資訊權的組織)，或Frontline Aids(「艾滋前線」)。

這些組織可分為五大類，分別是：人道行動、經濟、衛生、和平與環境。它們的職能不僅涉及國際外交(和平、安全、人權)，也涉及科技領域(衛生、科學、電信)以及經濟、社會和環境領域。 有些國際組織也同時涉足多個領域，職能具有跨界 – 如智慧財產權相關職能。

外部内容

41%

日內瓦的國際化也反映在人口組成的多樣化，其居民來自眾多國家。2022年，該州41.3%的居民來自外國，其中72%來自歐洲國家。外籍人員主要來自於以下十個國家(以人數從多至少依序排列)：法國、葡萄牙、義大利、西班牙、科索沃、英國、巴西、烏克蘭和美國。

外部内容

此外，在日內瓦的瑞士藉居民中約有47%持有外國護照：日內瓦州的所有居民中有近三分之二持有非瑞士護照。

36’000

截至2023年底，在日內瓦州共有38個國際組織，其中24個簽訂了總部協議，享有稅收優惠。

這些組織共提供了28730個就業機會(該數字十多年來首次下滑)，此外還有4025人為聯合國和其他國際組織的常駐團工作。設在日內瓦的461個國際非政府組織共聘用了3,276人。

所有這些機構，再加上各國領事館(共198名僱員)，總計在日內瓦創造了約36,000個就業機會。

2’133

2019年，在日內瓦共有2,133家跨國公司。這數字自2008年以來成長快速：當年日內瓦跨國公司的數量還只是931家，其中754家是外國公司。不僅跨國公司的數量在五年內增加了近130%，其創造的就業機會也增加了56%，從76177個增加到119169個。2008年至 2019年間，跨國公司在瑞士所有機構中的比例從19%提高到39%，就業人數佔比也從 40%提升到52%。

外部内容

日內瓦州約37%的就業機會為跨國公司所提供，主要是涉及腦力、科學研究工作或是高附加價值的管理職位。所涉的經濟部門廣泛，但科技、金融、貿易和鐘錶業仍佔了重頭。

大部分位於日內瓦的組織和企業屬於中小規模，州內主要的就業職位由少數幾個大組織及大企業提供。例如：菸草和電子煙公司日本菸草產業株式會社(Japan Tobacco International) 、世界大宗商品貿易巨頭之一托克公司(Trafigura)，以及能源貿易公司貢渥集團(Gunvor)，其主要業務中心均設在日內瓦。

56%

跨國公司創造了320億瑞郎的附加價值。日內瓦州負責財政事務的國務委員娜塔莉·豐塔內(Nathalie Fontanet)在接受瑞士法語電視台(RTS)採訪時表示，2019年，跨國公司在日內瓦州創造了213億瑞郎的附加價值，相當於該州GDP的56%，同時也創造了超過16萬個就業機會，幾乎佔全州的一半。

23.4億

日內瓦的國際機構每年的稅收達23.4億瑞郎，其中95%以上來自跨國公司(每年22.4億瑞郎)。在日內瓦州及其市鎮層級，個人所得稅約一半(52%)是來自於跨國公司的員工。

歐洲第四大旅遊目的地

根據歐洲最佳目的地組織(European Best Destination Organisation)的數據顯示，日內瓦也將於2024年躋身歐洲五大旅遊目的地之列。此年度排名由該組織與《福布斯》雜誌(Forbes USA)、《康泰納仕》雜誌(Condé Nast)和《國家地理雜誌》(National Geographic)聯合推出，排名依據來自172個國家的100多萬名遊客的選擇做出。

自2022年疫情結束以來，日內瓦的旅遊業已回升。根據日內瓦州的統計數據顯示，2022年的過夜人數與2021年相比幾乎成長了一倍，達到296.5萬人次。

此成長主要得益於外國遊客的回歸(增幅128%)，當然還有本地遊客的不俗表現(增幅39%)。遊客40%都來自歐洲，這也在意料之中。

而日內瓦國際接待中心(Cagi)主任亞尼克·魯林(Yannick Roulin)則認為，儘管擁有這些優勢，「日內瓦仍面臨著激烈的競爭，眾多旅遊城市在國際上嶄露頭角，日內瓦若想脫穎而出，一日都不可懈怠」。

(編者：Virginie Mangin，編譯自法文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：方常均)