不再向以色列出售武器？瑞士將舉辦中東會議

以色列政府持續受到來自本國民眾和聯合國的壓力。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

明年3月，瑞士將發生一件大事：在聯合國的要求下，瑞士將邀請日內瓦公約的簽署國參加中東會議。這個會議可能會產生相當大的政治影響。以下就一些最重要的問題做出解答。

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Annegret Mathari

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1. 聯合國大會授權瑞士組織一次第四《日內瓦公約》會議-為什麼？

瑞士是保存《日內瓦公約》的地方，這意味著瑞士保存這些國際條約的原件，並為締約國提供服務，保障公約的公正性。

1949年簽訂的4份《日內瓦公約》及其附加議定書中包含了保護戰爭中人員的規定。

這些公約構成了國際人道法的基礎。保護未參與敵對行動的人員，包括平民、醫護人員、傷者、病人和戰俘。

所有聯合國196個成員國都批准了日內瓦公約。國際人道法也適用於巴勒斯坦領土，因為這些領土處於軍事佔領之下。

在瑞士召開會議能否扭轉中東局勢？這並不是歷史上第一次這樣的會議。 Keystone Pool / Urs Flueeler

去年7月，國際法院(IGH)應聯合國大會的要求發表了一項鑑定結果，裁定以色列自1967年以來一直留在包括東耶路撒冷在內的巴勒斯坦被佔領土的行為，是非法的，必須盡快離開。

為了針對實施國際法院這項裁定所需措施進行討論，去年9月聯合國大會決定組織一次關於第四《日內瓦公約》的會議，該公約的主旨在保護平民。

這是因為《日內瓦公約》締約國有義務確保這些協定受到遵守。瑞士接受委託，在六個月內召開會議。

在聯合國具有觀察員身分的巴勒斯坦國向聯合國大會提交了會議申請。 11月初巴勒斯坦駐紐約聯合國大使裡亞德·曼蘇爾(Ryad Mansouraaa)在日內瓦對媒體說：「我們希望瑞士能根據國際法院的意見召開會議。」

然而，瑞士對此似乎並不情願，在針對該申請進行投票時，瑞士投了棄權票。

2. 瑞士為什麼在2024年9月對此投下棄權票？

瑞士對國際法院的法律鑑定提供了幫助並予以支持，在表決後的聲明中表了態。

“以色列自1967年以來一直佔領巴勒斯坦領土，其非法性毋庸置疑。因此以色列必須撤出，恢復政治平靜。”

瑞士投下棄權票的理由是，申請的某些內容超出了國際法院鑑定的範圍。例如，以色列撤出巴勒斯坦被佔領土的12個月期限太短，這點在國際法院的鑑定中未曾提及。

然而，棄權絕不會影響瑞士在整個巴勒斯坦被佔領土維護國際人道法的行動。

「作為這些公約的保存國，瑞士將履行決議中的任務。聯邦外交部計劃在2025年3月組織這次會議。會議將在日內瓦舉行，在聯合國大使級別內召開。”

3. 第四《日內瓦公約》的主要內容是什麼？

第四《日內瓦公約》保護的是在敵國境內或被佔領土上的平民。例如，公約禁止佔領國的部分人口在被佔領土上定居；禁止將被保護人驅逐出境(第49 條)。

此外，第四《日內瓦公約》也規定，佔領國有義務向平民提供衣食。

如果佔領國無法提供這些保障物資，有義務接受中立的人道組織的支持。

4. 根據第四《日內瓦公約》的內容，以色列在巴勒斯坦被佔領土上的定居點是非法的。但以色列是否承認它佔領了包括東耶路撒冷的領土？

專家指出，這個問題沒有明確的答案。以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanjahu)在國際法院宣布鑑定時，他表達了不被接受的態度。

他在推特上寫道：「猶太民族不是自己土地上的佔領者，也不是我們永恆首都耶路撒冷及我們的歷史家園猶地亞和撒馬利亞(約旦河西岸)的佔領者。」

然而，國際法專家認為這種解釋並不令人信服。「這是帶有政治動機的行徑，如果這一地區是被佔領的，那麼在此居住就是不合法的，」日內瓦大學國際法名譽教授馬爾科·薩索利(Marco Sassòli)告訴瑞士資訊SWI swissinfo. ch。

以色列最高法院一直在這片自1967年以來佔領的領土運用佔領法。然而，以色列歷屆政府都宣稱這不是佔領，第四《日內瓦公約》不適用於這片領土。

另一方面，以色列於1980年正式吞併了1967年佔領的耶路撒冷東部地區，國際社會絕大多數國家並不承認這項吞併行為。聯合國安理會於1980年宣布此做法無效。聯合國安理會也宣布1980年的合併是無效的。

5. 這是第四《日內瓦公約》締約國在此前提下召開的首次會議嗎？

不是，1999年、2001年和2014年已就此問題召開過三次會議。 在前兩次會議上，各國重申第四《日內瓦公約》適用於包括東耶路撒冷在內的被佔領土。

2014年的會議是在加薩走廊發生“50天戰爭”之後召開的。會議通過了一項一致決議，即非政府組織必須遵守國際人道法；以色列在被佔領土建造隔離牆是非法的，平民必須受到保護。

瑞士代表團出席關於修訂1949年8月12日的第四《日內瓦公約》的外交會議。 Archives Cicr (Dr)

現在計劃召開的會議還會討論其他議題。日內瓦大學國際法榮譽教授馬可·薩索利(Marco Sassòli)告訴瑞士資訊：「因為已經有了國際法院的法律鑑定，所以現在就沒有必要在會議上再討論以色列在巴勒斯坦被佔領土上的定居點或隔離這些領土上的巴勒斯坦人口等問題了。」

會議可望取得哪些成果？

會議結束時，雖然無法通過任何具有約束力的決議，但與會國可發表一項宣言，重申國際人道法的規則和締約國的相關義務。

第四《日內瓦公約》的內容在前幾次會議中已經討論過。

國際法專家薩索利認為，國際法院的鑑定提出的問題是，締約國應在多大程度上針對以色列違反第四《日內瓦公約》予以制裁。

會議討論的重點是「第三國必須採取什麼行動來確保該公約受到遵守」。因此，薩索利認為以色列是否參加會議並不重要。

2月，海牙國際法院院長納瓦夫·薩拉姆(Nawaf Salam，右二)主持了關於以色列佔領巴勒斯坦領土的法律後果的聽證會。 EPA/Robin van

與國際法院的鑑定一致，聯合國大會在決議中呼籲成員國不要承認以色列留在巴勒斯坦被佔領土上的合法性。

這包括各國不得從這些領土上的以色列定居點進口商品；該決議還呼籲，如果向以色列運送的武器存在被用於巴勒斯坦被佔領土的可能性，則應立即停止向以色列運送武器。

國際法院有關中東衝突的專家意見 2024年7月19日，海牙國際法院就以色列佔領包括東耶路撒冷在內的巴勒斯坦領土的法律後果發表了鑑定意見。 聯合國大會已於2022年12月要求聯合國最高法院發表意見。國際法院在鑑定中指出，以色列在巴勒斯坦領土上的駐留違反了國際法。 法院呼籲以色列停止在被佔領的約旦河西岸和東耶路撒冷建造定居點，並儘快結束對這些領土和加薩地帶的「非法」佔領。 根據這項鑑定，以色列2005年從加薩地帶撤出並不意味著結束對該領土的佔領，因為以色列對加薩地帶行使有效控制。 這與聯合國和紅十字國際委員會先前的意見是一致的。法院的意見雖不具法律約束力，但卻具有政治影響力。 自1967年的「六日戰爭」以來，以色列在約旦河西岸和東耶路撒冷建造了約270個定居點，約75萬以色列人生活在這裡。法院稱這些定居點是非法的。 以色列一直否認違反國際人道法。法院呼籲以色列撤出定居點，並對佔領造成的損失向巴勒斯坦人做出賠償。 國際法院也指出，以色列的政策等同於對大部分巴勒斯坦被佔領土實施合併，違反了國際法。以色列對被佔領土的任何部分都沒有主權。 以色列聲稱對整個耶路撒冷擁有主權，它於1967年征服了耶路撒冷東部。以色列認為耶路撒冷是他們不可分割的首都，而國際社會的大多數國家都拒絕接受這項說法。 報告也將以色列對被佔領土上的巴勒斯坦人施加的限制形容為系統性歧視，包括基於宗教或族裔血統的歧視。 以色列非法開採巴勒斯坦人的自然資源，侵犯了他們的自決權。 法院建議其他國家避免採取有利於維持當前局勢的措施。

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(編輯：Imogen Foulkes/gw/ts/livm, 編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)