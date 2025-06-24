五十年的挫折：台湾为重返世卫组织苦寻出路

2021年5月，在台湾台北的自由广场，台湾仪仗兵手持台湾国旗。当时岛内新冠病例激增，台海局势也日益紧张。 Ceng Shou Yi / Nurphoto

在两岸局势持续紧张之际，87岁的台湾公共卫生外交官吴运东(Wu Yung Tung)仍坚持奔赴日内瓦，为推动台湾重返世界卫生组织(WHO)而发声。然而，即便台湾在全球新冠疫情中的应对表现备受赞誉，中国的反对态度仍可能会令其争取之路愈发艰难。

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当年，刚从台湾南部的医学院毕业的吴运东满怀兴奋地收拾着行李-他正准备抓住一个难得的机会：前往日本进行为期六个月的医学实习。

该实习机会由世界卫生组织于1970年安排，是当时作为成员的台湾所享有众多福利之一。

“当时我真切地感受到世卫组织的善意，”吴运东身着深藍西装，在台北市中华民国医学会(TMA)会议室如此回忆。但他抵达台北不久，形势就急转直下。

曾为世卫组织创始国之一的中华民国政府，自1949年国共内战撤退至台湾后，仍然保有组织成员资格。直到1972年，台北被逐出世卫，吴运东等医护人员的国际进修机会随之中断。

吴运东是87岁的台湾公共卫生外交官。 swissinfo.ch

尽管吴运东在医疗外交领域成绩斐然、获得台湾卫福部表彰，还曾担任总统顾问，但其始终无法像其他资深医疗专家那样与世卫组织展开深入合作。

台湾未能恢复其在总部设于日内瓦的公共卫生机构中的席位，该席位由中国取而代之，而中国声称对这一自治岛屿拥有主权。如今，尽管新冠疫情凸显了全球合作与专业知识共享的紧迫性，但台北重返世卫组织的努力依旧面临外交上的重重阻碍。

“中国不将台湾视为一个独立国家，而是中国的一个省份，”总部位于美国的智库大西洋理事会(Atlantic Council)的非常驻研究员宋文笛(Wen‑Ti Sung)表示，“他们希望确保台湾几乎没有机会获得任何有实质意义的跨国代表资格。”



尽管如此，前中华民国医学会会长吴运东仍投入超过20年，持续推动“重返世卫”运动。

他至今仍以台湾无任所大使(ambassadors-at-large)的身份定期前往日内瓦，推动这一目标。今年5月，在世界卫生组织的决策机构-世界卫生大会(WHA)召开期间，他曾再次访问日内瓦。

“对政府与民众而言，不能以观察员或成员身份参与世卫是极不公平的。错失机会也意味着无法获得知识与合作，”他对瑞士资讯swissinfo.ch如是说。

台湾与世卫组织关系 SWI swissinfo.ch



最初影响

在吴运东年轻的时候，台湾仍需依赖世卫组织的医疗支援。

“当时台湾的经济和政府体系尚未达到一定水准，因此世卫组织的帮助……真的发挥了巨大作用，”他回忆道，并列举了从结核病防控到生殖健康服务等多个领域的例子。

台湾退出世卫后，失去了与国际公共卫生界深入交流的渠道。众多项目被迫中断，一代医疗专家无法与国际同行合作。

台湾被排除于世卫之外的问题在”新冠”(COVID‑19)疫情时再次凸显。

当时政府官员指责世卫组织拒绝提供信息，危及民众健康。

但世卫组织与中国都否认此指控，北京方面称已为台湾提供所需资讯与帮助。

世界卫生组织和中国政府均未回应置评请求。



台北方面进一步抗议，称其与大陆的”新冠”病例数字并未分开统计，最初甚至使台湾的疫情看似较为严重。

“台湾可以提供帮助”

台北方面认为世卫错失台湾专业经验，特别是其广获赞誉的疫情应对能力。台湾每10万人死亡率低于韩国、日本和菲律宾，且未实行岛内封城。

台湾医疗体系全球排名靠前，在彭博社2020年“医疗效率指数”(Bloomberg 2020 Health Care Efficiency Index)中位列第3，部分归功于其抗疫政策。

台湾政府提出口号“台湾可以提供帮助”(“Taiwan Can Help”)，强调其公共卫生领袖角色。

疫情期间，吴运东参与台湾卫福部主办的线上论坛，邀请海外卫生官员共商防控经验，并推动台湾重返世卫组织。他认为“作为岛屿身份更有利于检验不同隔离策略”。

“台湾非常适合代表公共卫生活动，”吴运东说，“在公共卫生研究中，岛屿的隔离条件非常理想。”

他认为，不止是”新冠”，早在2003年”非典”疫情就奠定了台湾应对紧急卫生事件的能力。

“我们知道如何为未来做准备；如何应对未知疫情，”吴运东回忆担任中华民国医学会会长时在”非典”期间的经验。

“30年前我们还需要世卫援助。如今我们变得强大了，”他总结，“我们可以双向合作，既能贡献，也能获取有价值的资讯与动向。”

吴运东仍定期前往日内瓦，推动台湾重返世卫。 swissinfo.ch

下一步

然而台湾争取国际认同依然面临重大挑战。

近年来，中国成功劝说了台北仅存的几个邦交国中的一些，例如密克罗尼西亚的瑙鲁岛(island of Nauru in Micronesia)，放弃对台湾当局的外交承认。

台湾则以另类方式争取国际支持，例如在日内瓦街头驾驶装饰有珍珠奶茶与半导体图案的宣传车，为自己争取声量。吴运东也协助在世卫大会期间组织专题研讨会，凸显台湾公共卫生实力，争取国际认同。

当前的局势相比2009年至2016年期间是一种倒退-那段时间里，中国曾允许台湾以观察员身份参加世界卫生大会。

2009年起，世卫允许台湾以观察员身份出席大会，而此时台湾由被北京视为更友善的国民党执政。2016年政权更迭后，观察员资格再次被取消。 “大陆希望将其扼杀在萌芽状态，”大西洋理事会的宋文笛表示。他还解释说，北京如今甚至将观察员身份视为可能导致台湾在日内瓦取得更大存在感的敲门砖。

更大的困难在前方

宋文笛解释：“观察员或成员资格需要许多现有成员国的同意。这些国家多数与中国关系良好，不愿冒犯北京，因此台湾难以赢得足够支持。”

上月台湾再次提出加入世卫大会，提案再次遭到拒绝。

尽管形势严峻，吴运东仍保持乐观。“起初我们通过医疗专业人士来影响各国政府，现在我认为大多数国家已意识到台湾的重要性。”他还说：“当前的国际环境极为复杂，但我们必须通过这种方式取得突破。”

(编辑：Antony Barrett/vm，编译自英语：樊桦/gj)

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