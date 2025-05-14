当西方收手，谁来拯救人道主义体系？

工人们正在卸载世卫组织的人道主义救援物资，这是阿联酋为2022年9月苏丹洪灾的灾民提供的；仅不到一年，这个国家就陷入了战乱。 EPA/ALI HAIDER

世界人道主义体系正面临巨大压力，因为传统的援助国捏紧了钱袋子。虽然中国、海湾国家等新兴经济体有可能增加援助，但大概率会绕开联合国。

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自美国总统特朗普再次上台后，美国大幅度削减了援助资金，这暴露出人道主义领域内一个长期存在的弱点：全球1.9亿人赖以生存的国际捐助，大部分靠的正是少数几个很有影响力的金主。

美国、德国、欧盟和英国资助着全世界近65%的人道主义援助项目。

但特朗普政府决定削减美国国际开发署(USAID，美国最主要的对外援助机构)83%的项目，无疑助长了长期以来多数传统捐助国一直在减少捐款的趋势。

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2月底英国宣布将对外援助金从占国民总收入的0.5%降至0.3%。

3月德国新政府在联合谈判中计划放弃将国内生产总值的0.7%用于对外援助的目标。

最近一段时间，其他国家也宣布将削减在国际合作方面的投入，其中包括比利时、法国、瑞典和瑞士。

其原因是在经历了新冠疫情和乌克兰战争的影响之后，各国都国库空虚。

俄罗斯的入侵导致许多国家国防开支大幅上扬，因为俄罗斯对欧洲的许多国家都造成了安全威胁。

在这种背景下，挪威是少数几个增援的国家之一，其资助对象主要是乌克兰和受美国政策波及的非政府组织(NGOs)。然而这不足以弥补高达数十亿资金的缺口。

“其他捐助国无意填补这些窟窿，这令人不安，”总部位于日内瓦的非政府组织网络“志愿者代理处国际理事会”(ICVA)的政治与法律顾问部负责人Eileen Morrow说。

谁能取代华盛顿？

接受瑞士资讯swissinfo.ch采访的大部分专家认为，只有中国，这一金砖国家(由巴西、俄罗斯、印度等10个重要新兴经济体组成的国家集团)的经济龙头，或者阿联酋、沙特阿拉伯等海湾国家才能填补美国撤资造成的缺口。

分发由沙特阿拉伯国王萨勒曼的人道主义援助救济中心提供的椰枣，2024年3月在阿富汗喀布尔。 EPA / Samiullah Popal

“金砖国家在寻求认可，它们要扩张、独立，”总部位于日内瓦的专业媒体《新人道主义》(The New Humanitarian)的总经理Tammam Aloudat说。

人道主义援助可以被看作是“软实力”：捐助国可以借此塑造积极的自身形象，扩大影响力，并得到受援国的支持，例如在联合国投票时。

“这并不新鲜，”Aloudat提醒道，“美国一直都是这么做的。”二战后美国利用援助来对抗共产主义、开拓新的出口市场。

自美国叫停了数千个美国国际开发署(USAID)资助的项目以来，有国际媒体称，中国已表示愿意对类似项目进行投资，比如在柬埔寨、卢旺达和尼泊尔。

然而，由于自身经济困难，特别是自2021年以来作为增长引擎的房地产市场陷入危机，中国取代美国的能力可能会受到限制。此外，目前尚不清楚北京是否有兴趣为联合国人道主义援助体系提供更多的支持。

海湾国家则倾向于向其所在地区提供援助。2024年，支持也门军队对抗胡塞叛军的沙特阿拉伯，是联合国也门人道主义援助计划的最大出资方。 EPA/Yahya Arhab

有利于西方

Aloudat表示：“这种多边体系特别有利于西方，我不明白金砖国家为何要加大对此的投资。”

这样的偏向有一部分历史原因：二战后联合国成立之初，南半球的大部分国家依然是殖民地，它们在联合国的组织运作中毫无发言权。

而众多的联合国组织又由西方人把持，更加深了人们对这种偏向的认知。

例如联合国人道主义事务协调办公室(OCHA)的主任通常由英国人担任；而世界粮食计划署(WFP)则由美国人率领。

尽管如此多个海湾国家，特别是沙特阿拉伯和阿联酋，依然常年支持着联合国的人道主义组织，跻身十大援助国之列。

不过它们更倾向于将大部分援助提供给阿拉伯联盟和伊斯兰合作组织的成员国，特别是也门。

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更倾向于双边

“联合国的援助体系昂贵且运作不灵活，其主要参与方的透明度并不高，”曼彻斯特大学的Bertrand Taithe教授说。

“有些国家确实想提升影响力，但它们更希望进行双边投资。这可以帮它们在大洲层面建立关系网、开展外交活动，并提高知名度。”

这其中就包括中国，虽然中国的经济实力大增，但其2024年对联合国人道主义项目的投资仅有不到800万美金，同美国支付的近100亿美金相比无异杯水车薪。

然而中国有“一带一路”倡议，它们的资金援助更倾向于基础设施建设，特别在非洲，其主要形式是提供信用贷款而非补贴。

根据上海复旦大学的一项研究，2024年在该倡议的带领下，共签署了价值高达1220亿美元的合同。

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这种以发展为导向的援助旨在加强该国的商贸及地缘政治影响力。

与西方的援助不同，中国的援助原则上不与要遵守人权等条件挂钩。

改变原则？

对于来自日内瓦人道主义研究中心的Valérie Gorin来说，新兴经济体越来越多地参与发展援助，意味着要对人道主义援助的价值观进行重新评判。

援助的原则本应是不偏不倚，为了让最迫切需要帮助的人-无论其国籍、宗教和性别都能得到援助。但这样的原则显然与新兴经济体的投入相悖，因为它们更愿意为其所在地区服务。

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“我们观察到情况在反转：那些曾经的殖民地国家正试图采用新的行事方法，以摆脱曾充斥在人道主义领域里的西方殖民主义和帝国主义，”Gorin说。

他认为那些金砖国家和海湾国家并不会照搬西方的援助模式，特别是那些与援助直接挂钩的附带条件，例如要尊重人权、注重环境和气候保护以及民主等。

“这种带有附加目的的西式援助有时很成问题，”Gorin补充说，“例如有的援助项目其规定的准则和做法与当地传统相抵触。”

虽然从这种意义上说，南方国家的影响力增强固然值得欢迎，但该研究员担心，这可能会以牺牲少数群体和受保护的生态系统为代价。

私营部门？

人道主义救援人员越来越多地将目光投向私营部门，因为它们提供的资金有时甚至超过了一整个国家。

就拿盖茨基金会来说，近几年它已跃升为世卫组织(WHO)的第二大捐助者，其捐款远超欧洲国家。不过这种影响力也受到了批评。

据“发展倡议”组织称，私人来源(即来自基金会、企业或个人)的全球人道主义资金占比，已从2016年的13%上升到2022年的18%。

据Gorin说，这里面还有很大的上升空间，因为企业将此视作展示其“社会责任”、用以改善自身形象的一种方式。

这样的发展趋势可能会动摇人道主义援助的道德基准。至于什么样的捐款才能被接受，则取决于出资公司的行为如何。

《新人道主义》的Aloudat对此持怀疑态度。他认为私营部门的投资会有意避开某些特定情境，例如在战乱，或赢利可能性比较低的地方。

“那么谁来帮助索马里、苏丹或刚果民主共和国的人民呢？这些都是私营部门无法获利的地方。”

相关内容 讨论 提问者： Dorian Burkhalter 人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？ 美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？ 参与讨论 查看讨论

(编辑：Virginie Mangin，编译自德语：宋婷/gj)



