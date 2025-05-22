特朗普削减开支，日内瓦努力捍卫“外交厨房”地位

总部设在日内瓦的大约450家国际组织的官员们担心这座城市未来失去全球政治中心地位。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

四月一个风和日丽的下午，日内瓦湖畔的五星级昂莱特酒店(Hotel d’Angleterre)刚刚度过人声鼎沸的午餐时段，恢复了往日的从容。然而，被誉为“世界外交之都”的这座城市却少了几分往常的生气。

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Mercedes Ruehl于日内瓦, 《金融时报》(Financial Times) 其他2种语言 English en Geneva fights to remain ‘kitchen’ of world diplomacy as Trump cuts bite 原版 更多阅览 Geneva fights to remain ‘kitchen’ of world diplomacy as Trump cuts bite

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眼下，全球贸易陷入混乱、专制主义抬头、援助组织也因美国削减资金而步履维艰。总部设在日内瓦的大约450家国际组织的官员们担心这座城市未来失去全球政治中心地位。

欲了解更多有关美国削减资金的影响，尤其是对妇女和艾滋病项目的影响，请收听我们最新一期的播客”Inside Geneva”(英)。

总部设在日内瓦、专营瑞士及海外酒店与地产开发的雷伊集团(Rey Group)首席执行官泽维尔·雷伊·德拉斯特里(Xavier Rey de Lasteyrie)坦言：“世界每天都在变，人们需要面对面交流，我们从我们的酒店和餐厅就能感受到这一点。日内瓦仍是信息交流的重要地点。但我们真正担心的是，六个月后的情况会有多大不同。”

外部内容

尽管有时被讥讽为“冗长午餐与高额开支”的安逸之所，但瑞士第二大城市日内瓦的居民却认为，日内瓦在全球秩序中发挥着至关重要的作用。这里曾是冷战时期多个历史性峰会的举办地，2021年拜登与普京的会晤亦在此举行，为2015年伊朗核协议奠定基础的谈判也在日内瓦举行。

“我们这里流传一句话：如果纽约是联合国的“宴会厅”，那么日内瓦则是为宴会厅做准备的“厨房”。真正的工作，往往是在幕后完成的，而幕后就是日内瓦。”日内瓦副市长萨米·卡南(Sami Kanaan)如是说。

卡南指出，美国总统特朗普决定退出设在日内瓦的世界卫生组织(WHO)时，整个城市都响起了警钟。“我们过去也经历过危机，但像这样复杂紧迫的局面，我觉得还是头一遭。”

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美国大幅削减资助金额已导致联合国难民事务高级专员公署和红十字国际委员会等一系列国际组织被迫裁员、削减预算。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(António Guterres)正筹划一场大刀阔斧的改革，考虑合并联合国主要机构，并要求各部门尽可能将驻日内瓦和纽约的人员迁往成本更低的城市。同时，世卫组织也已宣布裁员计划，并缩小其工作范围。美国方面则表示，正“重新评估”对世界贸易组织等机构的资助。

作用减弱

放弃人道主义工作的，并不只有美国。欧洲各国都在大力重整军备，英国就大幅削减了对外发展援助预算来为军费“腾空间”。就连一向奉行中立的瑞士，也将未来数年的国防开支上限提高了数十亿瑞郎，与此同时削减了数千万瑞郎的对外援助资金。

如今，日内瓦也开始映射出全球地缘政治格局的变化：随着美国减少对于国际组织的资助，中国的影响力日渐上升。预计中国今年将首次承担超过五分之一的联合国预算。

“空白终会被填补，其他国家必定乘势而上。中国在这里非常积极地表态支持多边主义。”日内瓦商会的文森特·苏比利亚(Vincent Subilia)说道。

不过据国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)发布的一项调查报告称，除了合法的外交行动之外，中国还利用其在日内瓦的据点监视和骚扰批评人士。中国外交部对此予以否认，称其“完全遵守”其他国家的法律。

自由民主党日内瓦州分部主席马克西姆·普罗维尼(Maxime Provini)表示，国际组织亟需新的资金来源。虽然市政府为日内瓦本地的非政府组织提供了200万瑞郎(约合人民币1’712万元)的贷款，但他说：“我们不可能独自承担这些组织的全部资助责任。”

《金融时报》获悉，日前一封面向全体员工的内部邮件显示，联合国难民署(UNHCR)将在日内瓦总部及地区办事处削减30%的成本，同时将高级雇员人数减半。整个联合国系统预计将裁撤数千个职位，其中不少位于日内瓦。

“这势必会对城市本身造成影响，包括它作为全球人道主义中心的地位。”联合国难民署新闻与媒体主管马修·萨尔特马尔什(Matthew Saltmarsh)在宣布新的成本削减计划前表示。

当然，日内瓦仍然拥有庞大的私人银行、大宗商品交易和奢侈手表行业来推动其经济发展，但外交与援助才是决定其身份地位的核心要素。许多日内瓦市民对于沙特阿拉伯成为俄乌和平谈判东道主一事感到震惊，认为这是全球秩序日益向威权倾斜、而自己被甩在身后的信号。

一些人已经在慢慢接受现实：他们在全球事务中的作用正在减弱，并开始思考什么才是值得守住的底线。

“问题是，‘我们究竟想要保留什么？’我认为，凡是与人道法及和平相关的内容，都应当守住。”“日内瓦倡议组织”(Geneva Call)董事会主席让·凯勒(Jean Keller)说道，该组织致力于保护冲突中的平民。凯勒表示，作为中立国，瑞士“比几乎任何其他国家都更有能力深入战乱前线开展行动”。

广泛的社会反思

在这个一向以独立于欧洲大陆为荣的国家，如今日内瓦地位的动摇，正引发一场广泛的社会反思。

右翼保守党派认为，日内瓦地位下降，责任在瑞士自身。他们指出，俄乌谈判之所以在别处举行，是因为瑞士跟随欧盟对俄罗斯实施制裁，损害了其长期以来的“中立形象”。

“日内瓦失去国际影响力，并非因为美国撤回援助资金。”日内瓦市议会人民党(保守右翼)成员文森特·沙勒(Vincent Schaller)直言，“真正让未来变得艰难的，是瑞士主动放弃了中立地位。”

当地一家财富管理公司创始人弗朗索瓦·萨瓦里(François Savary)则呼吁，全国上下应团结起来，共同守护这座城市。“这是一个关乎国家未来的事业，每个人都应参与其中。”他说。

联邦政府和地方政府已经通过了一揽子贷款和拨款计划，以支持日内瓦的国际职能和国际组织。

但政界人士明白，这些总额不到2’000万美元(约合人民币1.44亿元)的财政支持，远远无法满足日内瓦维持其现有地位所需的庞大开支。无论是市级还是联邦层面，官员们都坦言，这些支持更多是一种“象征”和“姿态”，与美国正在削减的资助金额体量相比，简直杯水车薪。

自由绿党日内瓦分部主席伊夫·赫伦(Yves Herren)就是其中之一，他帮助推动了该市向非营利组织提供紧急贷款。他表示，如果没有更多的资金支持，“我担心日内瓦在某些时候会开始失去其作为‘国际活动主办地’的地位”。

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(译自英语：樊桦/gj)