土耳其掀抗议潮 伊斯坦堡市长为何被捕？

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（法新社伊斯坦堡23日电） 土耳其一间法院今天以「贪腐」罪名，将伊斯坦堡市长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）和数十名同案被告羁押候审。

伊玛莫鲁所属的土耳其最大反对党「共和人民党」（CHP）谴责，这是总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）组织的「政治政变」。

以下是法新社对此案的整理报导：

●谁是伊玛莫鲁？

伊玛莫鲁2019年当选伊斯坦堡市长，去年成功连任。53岁的伊玛莫鲁拿下人口近1600万的土耳其第一大城和商业中心后，成了艾尔段的头号政治对手。

●他被控哪些罪名？

伊玛莫鲁本月19日黎明遭当局以涉嫌「贪腐」和「支持恐怖组织」为由拘捕，肇因于共和人民党与亲库德族政党之间达成的选举协议，当局指控这个亲库德族政党与遭政府认定为恐怖组织的「库德工人党」（PKK）挂钩。

根据法新社今天取得的审前拘留令，「伊玛莫鲁因建立和领导犯罪组织、受贿、贪腐、非法记录个人资讯及操纵投标而遭拘留」。

这项命令说，「尽管强烈怀疑此人犯下支持武装恐怖组织罪行，但现阶段没有必要」就这些潜在指控下令拘留他，「因为当局已经决定以金融犯罪罪名监禁他」。

伊玛莫鲁已被解除市长职务并遭拘留。

●共和人民党沦为攻击目标

本月19日约有90人被捕，其中包括伊斯坦堡的两名区长，一人被控「贪腐」罪名，另一人被控「恐怖主义」罪名。

两名区长都是共和人民党成员；共和人民党是土耳其国父凯末尔（Mustafa Kemal Ataturk）创立的政党，也是土耳其最古老政党，在国会拥有134席，而艾尔段领导的「正义发展党」（AKP）则有272席。

在2024年3月的地方选举中，共和人民党拿下81省中的35省首府，比正义发展党多11个。

共和人民党赢得大多数主要城市，包括首都安卡拉（Ankara）、伊兹米尔（Izmir）、安塔利亚（Antalya）和主要工业城市布尔萨（Bursa）。

●时间点备受争议

伊玛莫鲁原定今天被任命为共和人民党2028年总统大选候选人，他在初选中是唯一的候选人。

就在他被捕前数小时，伊斯坦堡大学宣布撤销伊玛莫鲁的学位，已为他竞选总统之路设下难关，因为土耳其宪法要求所有总统候选人必须拥有高等教育学位。

2023年，伊玛莫鲁因「侮辱」土耳其高级选举委员会成员而被判处两年半徒刑，没有被他的政党推选参加总统大选。他的上诉仍在审理中。

共和人民党决定今天继续进行初选，并呼吁所有土耳其人参与，甚至是非党员，希望将这次选举变成全民公投。伊斯坦堡市政厅表示，有1500万人在初选中投票，其中1300万人不是共和人民党成员。

●2013年来最大规模抗议活动

伊玛莫鲁被捕，在土耳其掀起2013年来最大规模的示威活动。民众当年反对政府计划将伊斯坦堡��中心塔克辛广场（Taksim Square）旁的哲吉公园（Gezi Park）改造成购物中心，数波抗争曾对艾尔段统治构成重大挑战。

数十万人本月21日和22日走上伊斯坦堡街头，安卡拉和伊兹米尔等其他城市也出现大规模抗议活动。

根据法新社统计，土耳其81省中至少有55省举行集会。

分析人士说，主要由年轻人领导的抗议活动，反映出民众的不满不仅仅是因为伊玛莫鲁被捕。

社群媒体X表示，面对一波波示威浪潮，土耳其当局已要求X关闭逾700个帐号。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）