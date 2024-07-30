土耳其立法把流浪狗赶出街头 在野党将上诉宪法法院

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（法新社安卡拉30日电） 土耳其在野党今天矢言反抗授权围捕，在某些情况下甚至可以扑杀境内估计400万只流浪狗的法律。主要在野党共和人民党主席欧泽说，将就侵犯动物生命权，向宪法法院提出异议。

这项激起土耳其民众强烈反应的法律，今天凌晨于在野党抗议声中通过三读。爱狗人士担心，这项法律将导致大规模扑杀，但是政府否认。

法案辩论期间，反对派国会议员戴上看似染血的白手套进行杯葛。共和人民党（CHP）主席欧泽（Ozgur Ozel）说：「我们将尽快就这项法律向宪法法院提出异议，这侵犯动物的生命权。」

「今天是黑暗的一天。历史和人类都不会原谅那些投『赞成』票的人。」

政府声称，被认为生病或不受控的流浪狗应该予以扑杀，以防范日益增加的攻击事件和狂犬病病例，并表示其他流浪狗必须予以围捕，关进收容中心和等待民众收养。

但是批评指出，由于数量过多，仰赖收容中心和民众收养的作法并不可行。他们主张应施以大规模绝育和接种疫苗。

这项法律令人想起1910年的惨剧。当时的鄂图曼帝国当局在伊斯坦堡围捕大约6万只流浪狗，将它们送到马尔马拉海（Sea of Marmara）的一座岩石荒岛，这些狗由于没有东西可吃，相互厮杀、吞食。

国际动保团体四爪（Four Paws International）呼吁土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）不要批准这项新法律。