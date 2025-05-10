土耳其籍学生挺巴勒斯坦遭撤签证被捕 美国法官下令释放

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（法新社华盛顿9日电） 在美国大学就读博士的土耳其籍学生奥兹图克因美国总统川普打击校园内挺巴勒斯坦运动，而遭到撤销签证并被联邦干员逮捕，1名美国联邦法院法官今天下令将她释放。

现年30岁的奥兹图克（Rumeysa Ozturk）是麻萨诸塞州（Massachusetts）塔弗兹大学（Tufts University）的博士生，她在校刊「塔弗兹日报」（The Tufts Daily）发表与他人共同撰写的1篇文章，内容针对以色列在巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）统治的加萨走廊（Gaza Strip）发动战争引起校内学生愤怒，批评校方的处理方式。

之后奥兹图克的学生签证遭到美国国务院撤销，她并在3月25日于人行道上被蒙面的干员逮捕，影片在网路上流传掀起民众怒火，也令人更加担忧川普执政下的美国言论自由及正当法律程序是否获得遵守。

美国佛蒙特联邦地区法院（United States District Court for the District of Vermont）法官塞申斯（William Sessions）今天在庭审时表达相同疑虑，他裁定奥兹图克在驱逐出境程序进行期间不应受到拘留，应「立即」将她释放。

土耳其对于法官的决定表示欢迎，白宫则予以谴责。

奥兹图克今天在路易斯安那州（Louisiana）的拘留所透过视讯出庭。塞申斯在直播的庭审中表示：「继续（将奥兹图克）拘留，可能会对我国境内数以百万计非公民的个人产生寒蝉效应。」

塞申斯说：「他们每个人现在都可能因为害怕突然从家中被带到拘留所，而避免行使（美国宪法）第一修正案赋予他们的权利。」

塞申斯裁定，由于没有正当理由继续拘留奥兹图克，应立即将她释放。塞申斯也未对奥兹图克设下任何旅行限制，她可自由返回位于麻州的住家。