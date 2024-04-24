圣婴现象加剧极端高温 菲律宾居民：热到无法呼吸

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（法新社马尼拉24日电） 极端酷热天气今天肆虐菲律宾，迫使国内部分地区的学校暂停实体课程，当局还发布高温警报提醒民众减少在户外的时间。

菲律宾最热、最干燥的月份通常是3月到5月，但圣婴现象（El Nino）使今年的情况加剧。

菲律宾首都马尼拉南方的甲美地省（Cavite）昨天「酷热指数」（heat index）飙升至摄氏47度，当地一座滨海渡假村的60岁工作人员图马龙（Erlin Tumaron）直呼「简直热到无法呼吸」。

菲律宾的酷热指数将湿度纳入考量，以衡量体感温度。

图马龙说道，「我们的游泳池空荡荡，实在太意外了。你预期民众可能会来游泳，但户外高温似乎使他们不愿踏出家门半步」。

菲律宾气象预报当局指出，国内至少30座城市的酷热指数预计于今天达到「危险」等级的摄氏42度，或者更高。

气象预报当局首席气候学家索里士（Ana Solis）表示，未来几天高温持续攀升的机率为50%，「我们须减少在户外的时间，并摄取充足水分，外出时要携带阳伞和帽子」。

她还提到，圣婴现象是「极端酷热」影响菲律宾许多地区的原因。

菲律宾约有一半的省分正陷入干旱。菲国北部城市阿巴里（Aparri）昨天的酷热指数达到摄氏48度，为全国最高，今天则预期会降至摄氏45度。

阿巴里市昨天的实际最高气温为摄氏36.4度，今天预计来到摄氏35度。在当地防灾机构服务的维斯塔（Eric Vista）向法新社表示：「这里十分炎热。」