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地中海夏季热浪难熬 游客改赴北欧凉爽度假

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（法新社挪威精灵之路3日电） 挪威与瑞典等北欧国家目前正大力推广「凉爽度假」，以吸引游客前往享受当地的温带气候。

巴迪亚（Cati Padilla）远离了自己的家乡、西班牙旅游胜地田尼利夫岛（Tenerife），成为逃离热浪、往北欧国家享受凉爽假期的游客之一。

为何要在夏天离开加纳利群岛（Canaries）？与友人同行的巴迪亚说：「为了躲避炎热。」

巴迪亚是名50多岁的公务员，她在人称「巨魔之路」（troll path，又称精灵之路）的山路上说：「挪威的绿色地景、山脉和冰雪，在很久以前就吸引了我们的注意。」巨魔之路是一条通往峡湾的蜿蜒山路。

根据官方统计数据，2023年挪威的外客住宿停留增长22%，在瑞典则攀升11%，主要是由于2022年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后解封，以及斯堪的那维亚地区货币贬值。

但观光组织「造访瑞典」（Visit Sweden）在德国所做的调查也发现，由于南欧的炎热天气，有2/5受访者计划改变旅行习惯，选择在不同季节旅游或改去凉爽的地方。

对某些人来说，去人挤人的地中海海滩、受热浪煎烤，或去6月间部分关闭的希腊首都雅典卫城（Acropolis），这都是过去式了。

如今，许多人更喜欢去游湖泊或峡湾，或在相对偏远的山区健行，饱吸新鲜空气。

联合国气候专家表示，自1950年以来，极端高温事件的频率、强度及热浪持续时间「几乎肯定」有所增加，而随着全球变暖，这种情况还会继续下去。

到2050年，欧洲半数人口可能在夏季面临高风险或极高风险的热负荷（heat stress），随着温度升高摄氏1.5度至3度，与热相关的死亡人数可能会增至两倍或3倍。

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