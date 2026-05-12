地方选举惨派 英相施凯尔面临逼宫压力日增

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（法新社伦敦11日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）面对党内要他下台的声浪持续升高。尽管施凯尔承诺要证明质疑者有错，但在他领导的工党于地方及区域选举惨败后，各界仍旧要求他负责。

工党下议院403名议员里已有超过70人吁施凯尔辞职。他们对施凯尔提出让工党更有魄力、更进步以安抚渴望变革选民的不满承诺，仍不能信服。

根据党内规定，若有挑战者获得81位工党议员（约占党团20%）支持，就能启动党魁选举。

呼吁施凯尔下台的人士中，已有4名内阁部会人员宣布请辞。另据英国媒体报导，外交大臣古柏（Yvette Cooper）和内政大臣马穆德（Shabana Mahmood）都告诉施凯尔应安排权力有序交接。

曾任卫生大臣斯特里廷（Wes Streeting）国会私人秘书、外界盛传有意角逐党魁莫里斯（Joe Morris）在社群平台X发文「现在很明显，首相已失去公众对他领导改革的信任和信心」。

另一位曾任环境大臣雷诺兹（Emma Reynolds）助手的拉特兰（Tom Rutland）表示，施凯尔在工党议员间「威信已失，也无法重新获得」。

曾于副首相拉米（David Lammy）麾下担任助理的华德（Melanie Ward）则呼吁启动另觅新党魁人选。

她强调：「施凯尔对工党改革贡献良多，但上周选举传递的讯息很明确，首相已失去公众领导改革的信心。」