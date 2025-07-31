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墨总统薛恩鲍姆：美延后课徵高额关税　维护了北美协定

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（法新社墨西哥市31日电） 墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天说，美国总统川普决定延后对墨西哥产品课徵更高关税税率，「维护」了现行的北美自由贸易协定。

薛恩鲍姆与川普谈话后在晨间记者会上说，比起其他同样面临美国新进口关税的国家，墨西哥政府已尽可能达成最佳协议。

她说，两国政府也接近敲定一项安全协议，以打击跨境毒品走私，并防止枪枝从美国走私到墨西哥。

川普指责墨西哥在阻止毒品流通方面做得不够多，他在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文说，他已「同意将我们前一小段时间完全一样的协议延长90天」。

未被纳入美墨加贸易协定（USMCA）的墨西哥商品目前面临25%的美国关税。

川普在第一次执政期间成功推动重新谈判，促使美墨加贸易协定于2020年7月生效，取代了原先的北美自由贸易协定（NAFTA）。3国预定明年7月重新检视美墨加贸易协定。

薛恩鲍姆呼应川普对美墨加贸易协定的高度赞许，将这项协定称为「史上最佳贸易协议之一」，也是「我们唯一可与亚洲国家竞争的方法，尤其是中国」。

墨西哥于2023年取代中国，成为美国的最大贸易伙伴，墨西哥出口商品有8成以上输往美国。

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