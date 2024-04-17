习近平希望乌克兰实现和平，但道路尚不明朗

中国国家主席习近平未向德国总理奥拉夫·朔尔茨(Olaf Scholz)承诺出席将于6月在瑞士举行的乌克兰和平峰会(俄罗斯将被排除在外)。因为只有在俄乌双方都接受的情况下，他才会支持这样的国际会议。 KEYSTONE

中国国家主席习近平于本周在京与德国总理奥拉夫·朔尔茨会晤后，呼吁国际社会展开合作，防止乌克兰局势进一步升级，并尽快达成和平解决方案。

5 分钟

Keystone-SDA 其他1种语言 English en Xi wants peace in Ukraine – but the path remains unclear 原版 更多阅览 Xi wants peace in Ukraine – but the path remains unclear

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

周二(4月16日)，在三多小时的会谈之后，习近平呼吁各方为局势降温，不要“拱火浇油”。

然而，据官方声明称，习近平并未向德国总理承诺出席将于6月在瑞士举行的乌克兰和平峰会。俄罗斯将被排除在外，而他仅支持俄乌双方一致接受的国际会议。不过，习近平表示希望就瑞士峰会及未来“其他相关国际和平会议”保持积极对话。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)已明确拒绝出席瑞士峰会。峰会邀请了100个国家参会。主办方希望尽可能多地邀请俄罗斯的友邦-首先是中国。

朔尔茨：乌克兰战争危及国际秩序

作为拥有14亿人口的核大国，中国一直被视作俄罗斯的重要盟友。然而，迄今为止，中国在俄乌冲突中发挥的作用甚微。会谈刚开始，朔尔茨就向习近平重申了俄乌战争的破坏性影响。

他指出：“这场战争间接破坏了整个国际秩序，违反了《联合国宪章》的准则：国家边界不可侵犯原则。俄罗斯对乌克兰的侵略及其军备对欧洲安全造成了极大的负面影响。”

西方国家指责中国向俄罗斯提供既可民用亦可用作军事目的的物资，从而支持了俄罗斯的战时经济。朔尔茨在会晤前明确表示将直接解决该问题。习近平在发言中并未谈及此事，只是强调中方“不是乌克兰危机的当事方，也不是参与方”。

任何一方都不该是“俎上肉、釜中鱼”

朔尔茨和习近平的会晤总时长三小时二十分钟，十分罕见。双方先是率团会见一小时，紧接着是四十五分钟的私人茶艺表演，最后是宴请。据说，习近平这样的安排别有用意，意指乌克兰战争的出路应是“各方围坐桌旁，但任何一方都不该是‘俎上肉、釜中鱼’”。

朔尔茨和习近平再次就不应使用核武器达成共识。习近平的这一承诺是朔尔茨2022年11月就任总理后首度访华时的最大成就。周二的会谈最初并未达成类似成果。

习近平在会见中谈到“动荡不安的新时代”，全人类面临的风险与日俱增。“为应对危机，大国之间的合作必须占据上风。” 从这个意义上说，中德两大主要经济体的稳定合作至关重要。他表示：“中德携手将为世界注入更多稳定性和确定性。”

习近平提出警惕保护主义

去年夏天，德国政府批准了首个全面对华战略。该战略将这个在共产党铁腕领导下的国家定义为合作伙伴、竞争者和体制对手，其核心是减少德国对中国的经济依赖，避免俄乌战争爆发后，天然气供应被突然切断的窘境。该战略被视作“去风险化”或“风险最小化”手段。习近平重申，中德之间的合作不存在风险，相反，是“两国关系稳定的保障”。

他强烈反对保护主义经济措施。中德两国均依赖工业并支持自由贸易。官方声明称，习近平表示：“鉴于此，双方都应警惕保护主义抬头”。欧盟正在就中国电动汽车在欧洲销售进行反补贴调查。习近平很可能针对性地做了上述表态。