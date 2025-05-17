小国也有大作为：瑞士的全球外交角色

在国家之间搭建沟通桥梁，是瑞士和平建设战略中的关键一环。这项工作通常以“斡旋”和“保护国任务”的形式展开，在当今世界冲突频发之际更显重要。这个阿尔卑斯山小国，凭借其长期形成的中立传统，代表彼此交恶的国家出面沟通，力求建立互信。

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目前，瑞士承担着八项保护国任务(详见下文)。例如，美国利益代表处设于瑞士驻伊朗大使馆。

“保护国任务并不等同于调解任务。”瑞士前驻外大使蒂姆·古尔迪曼(Tim Guldimann)几年前在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时这样说道。古尔迪曼曾于1999年至2004年担任瑞士驻伊朗大使，期间他充当着美国与伊朗之间的沟通桥梁。在这项工作中，他更像是一名传话人。

这位前外交官说：“在这一职责下传递信息，通常都极为低调、审慎。”

保护国任务的意义在于：即便两国已断绝外交或领事关系，该机制仍能保障双方保持最基本的接触与交流。

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作为保护国，瑞士代表他国执行外交与领事事务，包括在交恶国家之间传递信息、保障被代表国的财产安全，并确保护照与签证的正常发放。

在全球范围内，像瑞士这样把保护国任务作为和平建设支柱的国家屈指可数。但瑞士也并非唯一。例如，瑞典目前就在朝鲜执行着多个类似的任务。

瑞士正在执行的保护国任务：

– 在委内瑞拉担任厄瓜多尔的保护国：自2024年12月以来，瑞士一直代表厄瓜多尔在委内瑞拉的外交利益。厄瓜多尔人在委内瑞拉的领事事务仍由厄方工作人员自行处理。

– 在厄瓜多尔担任墨西哥的保护国/在墨西哥担任厄瓜多尔的保护国：自2024年6月起，瑞士在厄瓜多尔担任墨西哥的保护国，并在墨西哥担任厄瓜多尔的保护国。两国的领事事务均由各自的驻外工作人员在当地处理。

– 在加拿大担任伊朗的保护国：瑞士自2019年起代表伊朗在加拿大的利益。这项任务不包括提供领事服务。

– 在格鲁吉亚担任俄罗斯的保护国/在俄罗斯担任格鲁吉亚的保护国：自2009年以来，瑞士一直代表格鲁吉亚在俄罗斯的利益，同时代表俄罗斯在格鲁吉亚的利益。2008年两国战争后，瑞士介入承担起保护国职责。考虑到近期该地区局势的发展，这些任务未来仍存在不确定性。

– 在伊朗担任美国的保护国：自1980年美国驻德黑兰大使馆人质事件以来，瑞士便代表美国在伊朗行使外交职能，包括对美国公民的领事保护等相关事务。

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– 在埃及担任伊朗的保护国：这项保护国任务始于1979年，是瑞士当前所有保护国任务中最为久远的一项。

– 担任日本和古巴的保护国：瑞士自二战时期起便开始担任日本与古巴之间的保护国，直至今日仍在执行相关任务。

瑞士在伊朗代表沙特阿拉伯的利益，在沙特阿拉伯代表伊朗的利益，这项保护国任务于2023年终止。不少国家已恢复外交关系，这一被终止的保护国任务只是其中的一个案例。

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从二战到古巴导弹危机

瑞士在二战期间承担了全球最多的保护国任务。在特定时期，这个中立国家曾同时执行数百项保护国任务，代表世界各地数十个国家的利益。有那么几天，瑞士的斡旋工作更是成为全球关注的焦点：位于伯尔尼和华盛顿的瑞士官员负责在日本和美国之间传递信息。1945年8月14日，在美国总统杜鲁门(Harry S. Truman)正式宣布二战结束之前，一名瑞士官员向瑞士驻华盛顿代表处发送了一封有关日本投降的加密电报。

即使在冷战期间，瑞士的斡旋仍然很受欢迎。1961年，美国与古巴断交仅一天，就请求瑞士代表其在古巴的利益。在古巴导弹危机最紧张的时刻，一位瑞士外交官曾表示，瑞士大使的任务就是“纠正双方的误判”。

冷战结束后，瑞士还曾在美国代表古巴的利益。直到2015年美古两国重开大使馆，这一阶段的瑞士代理角色才告一段落。

寻求新的保护国任务

瑞士希望获得更多新的保护国任务，并积极提供斡旋服务。不过，现实情况是，保护国任务的设立必须获得双方国家的一致同意，而这并非总是可行的。

例如，2019年，委内瑞拉就拒绝了让瑞士在其境内代表美国利益的保护国任务。同样，在2022年8月，俄罗斯也否决了一项本可以让瑞士代表遭受攻击的乌克兰在俄境内利益的保护国任务。俄罗斯给出的理由是，瑞士支持对俄制裁。

(编辑：Benjamin von Wyl/sb，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)

本文更新于2025年2月11日，原版本发布于2020年3月10日。

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