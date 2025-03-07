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支持者寥寥，瑞士取消中东人道法会议

日内瓦国际人道法会议取消。
日内瓦国际人道法会议取消。 Keystone-SDA

瑞士原计划周五(3月7日)在日内瓦召开旨在讨论《日内瓦四公约》在中东适用情况的会议，但会议遭到多个国家的反对，因此瑞士决定取消此次会议。

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原定于本周五(3月7日)举行会议的核心内容是一份最终宣言草案，但支持该草案的与会者数量过少，难以达成共识。

此次会议邀请了196个《日内瓦公约》缔约国，原本计划通过会议重申《国际人道法》的重要性。然而，会议筹备阶段紧张局势却在不断升级。

以色列指责瑞士在会议筹备过程中采取了一种“修正主义”立场，可能导致额外的法律义务，因此决定抵制会议。美国亦作出同样决定。此外，据阿拉伯媒体报道，巴勒斯坦方面也准备抵制该会议。

瑞士是根据联合国大会去年9月的授权，计划在六个月内组织此次会议的。

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