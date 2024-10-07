瑞士不淡定了：欧洲其他国家都不买他们的武器了

丹麦希望向乌克兰提供20辆“食人鱼III”轮式装甲车。然而，瑞士经济事务秘书处拒绝了相应的申请。(资料图片) sda-ats

欧洲一些国家决定要减少或不再从瑞士购买军事装备了，究其原因是不满瑞士中立原则带来的限制。德国的做法更令瑞士感到异常恼火。

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德国和瑞士一直保持着密切的政治和经济往来，两国在很大程度上拥有相同的价值观。德国也是瑞士武器、弹药和其他军用物资的最大买家。

然而，德国现在决定将瑞士企业排除在本国联邦国防机构采买军用物资的名单之外。瑞士《时报》(Le Temps)最先报道，瑞士联邦军备局(Armasuisse)收到的一封德国来信中这样表示。瑞士军工企业对此表示震惊，各党派的政治家也对德国的这一举动感到恼火，认为这是不尊重瑞士的民主程序和中立性的做法。

德国这样做很明显是有针对性的：自从瑞士禁止德国向乌克兰转让国防设备后，瑞士在德国眼里就不再是可靠的合作伙伴了，这才是重点！

因何而起？

无人机是当下发展最快的军事技术：在俄罗斯与乌克兰的战争中，凡是可以想象得到的地方都用上了无人机，这在极大程度上改变了战争的形式。

因为无人机在侦察上发挥了很大优势，因此许多人都大量投资于新的伪装技术-不仅是那些能阻碍视觉侦察的伪装设备，还有一些能阻碍雷达技术或热成像摄像机的伪装设备。

比如，所谓的多光谱防护网就是其中一种。德国武装部队希望购买100’000套这种防护网，这无疑是一个大订单，一家瑞士公司也对此十分感兴趣。然而，当瑞士公司表现出兴趣时，却被告知欧洲自由贸易联盟地区，没有任何一家公司能获得授权。欧洲自由贸易联盟(EFTA)由瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登组成。

瑞士联邦军备局出面询问后就收到了那封确认函，也就是瑞士《时报》所提及的那封德国来信。对于瑞士联邦军备局局长来说，这明显意味着，瑞士在德国眼里已“不再可靠”。在德国议会中，“瑞士免谈”(Swiss Free)与“中国免谈”(China Free)成为了同义词-按照瑞士《新苏黎世报》(NZZ)的说法，这是德国在谈及降低安全风险时的一个关键词。

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原因何在？

德国在信中提及瑞士去年禁止德国向乌克兰出口12’400发捷豹坦克弹药一事，这是德国三十年前从瑞士购买的装甲弹药。

瑞士政府在禁止德国出口这批弹药时提及到，现行的《战争物资法》禁止向交战国再出口“瑞士制造”的战争物资的规定。虽然瑞士政府再次明确谴责俄罗斯对乌克兰的侵略行为，但相关法律中的禁止条例是强制规定，这触及到瑞士的中立权益。

这件事曾一度在德国与瑞士之间造成僵局，因为作为北约成员国，德国必须能为其联盟伙伴提供军事援助。据《新苏黎世报》报道，德国曾向瑞士军工机构表示，如果瑞士阻挠德国向盟友伸出援手，将不得不另寻解决方案，现在这封信函就是一个书面答复。

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其他国家如何反应？

荷兰已经率先采取了行动：去年，荷兰议会决定完全终止从瑞士购买军备物资。因为此前瑞士曾阻止了库存在意大利的96辆捷豹1号坦克向乌克兰的出口，而荷兰当时已经支付了这批坦克在德国进行维修的费用。

据媒体报道，西班牙和丹麦也在考虑不再购买瑞士军用产品。丹麦不能释怀的是，两年前瑞士曾根据《战争物资法》禁止丹麦向乌克兰转让“食人鱼III号”轮式装甲车；西班牙则曾打算转让两枚从瑞士进口的35毫米防空导弹，也同样遭到瑞士拒绝。

这对瑞士军工业意味着什么？

在政治上，德国是瑞士在欧盟内最重要的盟友，这个北面的大邻居也是瑞士最重要的经济伙伴-仅瑞士与德国最南端的两个州的贸易额就超过了与整个中国的贸易额。

对于瑞士军工业来说，目前宣布的这些消息尚能承受，但也无疑是当头一棒。国防领域人士指出，瑞士军工企业必须具有出口产品的能力，这不仅是出于经济原因，也是为了融入国际市场和物流链。

如果缺乏这一能力，最终将对瑞士的独立防卫能力产生影响，导致瑞士自主权受限；另一方面，批评家则指出，瑞士在安全政策方面的主权无非只是一种幻想，因为瑞士从北约和欧盟间接提供的安全保障中受益太多。

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接下来会发生什么？

不向交战国提供武器，这是瑞士的中立权所规定的原则 。但令许多人-不仅国外，也包括在瑞士国内的许多人-不理解的是，那些很久以前出售给伙伴国的武器也不得转让给按照国际法行使自卫权的乌克兰这一事实。因此现在瑞士议会已经取得一致，打算修改《战争物资法》。

《战争物资法》应该规定，在“特殊情况 ”下，政府在审核武器交易时应拥有更大的回旋余地。而且：“那些与我们价值观匹配并拥有明确出口管理制度的国家”应被允许在五年后转让从瑞士购买的战争物资；而出口目的地国必须是根据国际法行使自卫权的国家，至于该国是否是在行使自卫权，需要联合国做出相应声明。

该法修改后，将在多大程度上惠及乌克兰，目前尚有待观察，因为要想对法律进行修正，瑞士将需举行全民投票，预计最早也要到2025年底。这意味着瑞士的战争物资在2026年之前不会运抵乌克兰。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/gj)