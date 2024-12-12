瑞士如何在「海盜巷」處理地緣政治問題

吉布地附近水域是一個海上樞紐-對其的監視也相應具有國際性，圖為：正在進行海上演習的西班牙軍艦和人員。 Credit: Apfootage / Alamy Stock Photo

瑞士是內陸國家，卻是一個出口國，因此許多國際港口都是瑞士的“命脈”。慣有“海盜巷”之稱的亞丁灣，戰略重要性與日俱增。瑞士知道那裡能帶來切實的利益，但瑞士能發揮的政治影響卻很小，於是瑞士計劃“放大招”，想用科學外交手段在這一地區產生一定影響。

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Julian Busch，吉布地

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吉布地(Dschibuti)是非洲之角上的一個小國，位於紅海的南端。世界上沒有任何一個地方的珊瑚能像吉布地海岸的那樣絢麗多彩。在塔朱拉(Tadjoura)海灣，深色的、火山狀的山體直入雲霄，遠處偶爾有零星的帆船緩緩駛過；而水下的世界卻是一場視覺的盛宴：在色彩和形狀各異的珊瑚組成的奇形怪狀的奇觀中，還有一個豐富的生命世界。

兩年前，一支科學研究團隊深入這個水下世界探險，團隊中也有瑞士成員：這個由三國以上的研究人員組成的探險隊的目的是潛入水中採集獨特植物樣本。這些樣本目前正在瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)的跨國紅海中心進行分析。

與其他珊瑚礁相比，這裡的珊瑚似乎更能抵抗氣候危機帶來的全球氣溫上升。該研究計畫將持續到2025年。直到今年秋天，人們才在日內瓦的一個露天展覽上首次看到了這些考察照片。

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肩負外交使命的科學

瑞士參與此計畫的目的並非完全出自利他主義初衷，由聯邦外交部(EDA)資助、洛桑聯邦理工學院(EPFL)於2019年開設的紅海過渡中心(Transitional Red Sea Centre)還有另一層深意。正如聯邦委員伊格納齊奧·卡西斯(Ignazio Cassis)在2019年寫給瑞士資訊SWI swissinfo.ch的一篇文章中表示，該中心的另一個目的是幫助瑞士貫徹其外交理念：在脆弱在的政治環境中，將科學與外交結合，建立橋樑並建立有價值的連結。

吉布地大學研究海洋和地緣政治問題的阿里·米加內赫-哈迪(Ali Miganeh Hadi)博士說，身處各種緊張局勢的紅海地區，除了珊瑚礁之外，未來還可能發揮更重要的地緣政治作用。在一個秋日的午後，他坐在吉布地首都的一家五星級國際飯店裡，窗外可以看到港口的起重機。

吉布地是美國在非洲大陸最大的軍事基地，也是中國、法國、義大利和日本軍事基地，在過去二十年裡，吉布地成功地將自己提升為該地區的一個不可或缺的角色。米加內赫-哈迪說：「與鄰國相比，我們是該地區的穩定之錨。」

SWI swissinfo.ch

就在幾英里外，在海浪與地平線交會的地方，就是世界上最繁忙的航道之一-曼德海峽(Bab al-Mandab)。該海峽一側為吉布地和厄立特里亞，另一側是也門；紅海和亞丁灣在這裡交匯，這條水路是歐亞之間最重要的貿易通道之一。每年經此運輸的貨物幾乎占到世界航運量的四分之一，達數十億噸。

但自去年以來，這裡瀰漫著危機的硝煙。伊朗支持的胡塞武裝隊伍控制了也門西北部的部分地區，自11月以來他們一直在用無人機和飛彈襲擊國際貨輪。他們針對的是加薩走廊的戰爭，支持被美國、歐盟和其他國家列為恐怖組織的伊斯蘭激進組織哈馬斯。胡塞武裝組織希望透過這樣的攻擊迫使以色列停止軍事行動。

瑞士經濟依賴該地區

胡塞武裝組織的攻擊引發了嚴重的經濟危機，這可能會成為歐洲國家面臨的日益嚴重的問題。自2023年10月巴以戰爭爆發以來，也門附近國際水域的數百艘商船遭到胡塞武裝隊伍的火箭、無人機和巡航飛彈襲擊。眾多海員喪生；許多船隻被劫持、沉沒或損壞。

這也影響到作為內陸國的瑞士，瑞士現在是一個重要的航運中心。就在今年3月，一艘隸屬於地中海航運公司(MSC)的貨櫃船在從新加坡駛往吉布地的途中遭到胡塞武裝的襲擊，該公司位於日內瓦，是世界上最大的航運公司之一。據美國軍方稱，胡塞武裝發射了兩枚飛彈，其中一枚擊中了該船。然而，還有一些事件未被提及：因為航運公司為了避免聲譽受損或更高的保險費只能默默嚥下苦果。

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為了避開這條危險的亞歐航線，國際貨輪現在越來越多地選擇繞過南非好望角的更長航線。而這條航線需要多花兩週時間，耗油量也高出近30%。自去年以來，紅海的航運量下降了近80%。除了航運公司，瑞士的物流公司也受到了影響，這是瑞士的另一個重要產業，現在也面臨全球供應鏈帶來的地緣政治不確定性風險。

另一個現像也加劇了這一狀況的複雜性：吉布地是東非向阿拉伯半島移民流動的中心通道，即使是也門的長期戰爭也沒有改變這一點。

移民從吉布地前往也門，而也門人則逃往吉布地。圖為聯合國難民署為也門難民設立的馬爾卡茲難民營。 Credit: Joerg Boethling / Alamy Stock Photo

獲取影響力的新方法？

對於位於巴塞爾的獨立和平研究所-瑞士和平組織的東非問題專家托比亞斯·哈格曼(Tobias Hagmann)來說，非洲之角顯然已經成為歐洲國家-因此也是瑞士-未來外交政策的重點。也門內戰已經讓人們改變思維將該地區視為一個一體化經濟特區，而胡塞武裝組織的最新危機很可能會強化這一觀點。他說：當貿易和航運路線受到威脅，相關責任人就會拉起警報，這也會引發對該地區整體政治局勢的關注。作為出口國，瑞士尤其需要確保供應鏈的安全。

哈格曼說，迄今為止，瑞士主要透過人道主義援助和發展合作項目，在穩定非洲之角地區的局勢方面發揮重要作用。例如，透過多邊和多國基金在鄰國索馬利亞發展基礎建設，因為海盜常常以這個國家為據點對貿易路線發動攻擊。

鑑於當前的危機，吉布地這樣的國家也可能在未來成為關注的焦點，在瑞士外交部的「撒哈拉以南非洲戰略」中，在提到紅海地緣政治的發展狀況中曾提及吉布地。這位吉布地科學家說，儘管這個沿海小國也明確表示聲援加薩的巴勒斯坦人，但它對和平解決方案也持支持態度並尊重各方的主權。

由中國公司建造並於2017年啟用的多拉雷(Doraleh)多功能港口提高了吉布地的競爭力和貨物裝卸收入。 Xinhua News Agency.all Rights Reserved

瑞士因中立原則會避免直接的軍事幹預，但它可以找到新的途徑來加強在該地區的重要性，例如透過科學外交和過渡紅海中心等計畫來提高瑞士的知名度。

不過，瑞士熱帶和公共衛生研究所的亞斯米娜·薩里奇(Jasmina Saric)表示，科學用於外交政策的效果有限。她說：「你不能指望一個科學項目能解決一個非常複雜地區的所有緊張局面和挑戰。」

不過，在非洲大陸其他地區有過一些正面例子。薩里奇舉了肯亞的例子，瑞士與該國政府在糧食安全、自然資源管理和生物安全等領域成功地進行了合作。她說：「在長期發展科學夥伴關係或計畫得以實現的地方，即使外交管道已經堵塞，也往往可以在其他領域實現新的目標或開闢雙邊合作的空間。」

(編輯：Giannis Mavris，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)

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