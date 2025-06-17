瑞士承認過去對待遊牧民族的做法是犯罪

一群耶尼什人，攝於1958年。 Keystone-SDA

看過《巴黎聖母院》的人，都知道裡面的女主角愛絲梅拉達是一個由吉普賽人帶大的野性、自由、美麗的女子，而吉普賽其實是對生活在中歐和西歐的少數民族的統一貶稱-他們是一個跨國的、以語言、文化和生活方式為紐帶的群體，起源不詳。他們普遍被認為是源自中世紀和近代早期歐洲社會中被邊緣化的流動人口，受到歧視。 1926-1973年瑞士曾針對他們採取同化措施，將他們的孩子送入孤兒院、寄養家庭或瘋人院。

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Janine Schneider

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瑞士聯邦現在承認了曾經針對耶尼什人(吉普賽人的一個分支)的做法屬於迫害人類的罪行。挪威和蘇格蘭目前仍在猶豫是否也要正視過去，而瑞士邁出這一步也花了數十年的時間。

瑞士國際法與刑法教授奧利佛·迪格爾曼(Oliver Diggelmann)在一份法律意見書中得出這樣的結論-1926年-1973年期間，瑞士相關部門強制安置耶尼什(jenischen)家庭孩子的行為，構成了危害人類罪，而瑞士政府也接受了這一結論。

大約一年前，瑞士內政部委託迪格爾曼針對過去“將遊牧民族耶尼什人的孩子從家中帶走”的行為是否屬於“種族滅絕”或“反人類罪”的行為進行評估。在此之前，曾有兩個少數族裔團體要求瑞士政府將這種做法定義為種族滅絕。

反人類罪

今年2月底，聯邦委員會公佈了這份評估報告，並接受將這項行為定義為反人類罪的結果。報告中指出，強行帶走兒童和拆散家庭的意圖必須被歸類為反人類罪。然而，將其定性為“種族滅絕”卻並未滿足“殘害肉體”的前提條件。

這份鑑定書中也強調，如果沒有國家的支持，針對耶尼什人的迫害是難以實行的。

外部内容

所以瑞士是最早承認過去針對這群遊牧民族所採取的強硬措施屬於危害人類罪的歐洲國家之一。

許多國家只是道歉

內達·科魯諾夫斯卡(Neda Korunovska)，歐洲羅姆人(也稱吉普賽人)基金會副主席。 zVg

歐洲羅姆人(也稱吉普賽人)基金會的內達·科魯諾夫斯卡(Neda Korunovska)表示，經驗表明，各國在承認自己的反吉普賽歷史並做出補償時，表現得非常遲疑。例如，第二次世界大戰期間殺害多達50萬羅姆人和辛提人的“毀滅案”(羅姆語，Porajmos)，直到1982年才被認定為種族滅絕罪。

科魯諾夫斯卡繼續說：「大多數國家僅限於進行官方道歉。即使犯罪事實清晰可查，也只在極少數情況下進行了經濟賠償。捷克共和國是為數不多的例外，該國自2022年以來一直在對1966年-1990年期間被強迫絕育的羅姆予以賠償。

在其他遊牧民族遭受同樣對待的國家，相關受害者組織也對瑞士認可了這種行為屬於犯罪表示欣慰。

挪威羅姆人組織Taternes Landsforening的秘書利蘭·斯特恩(Lillan Støen)說，一個政府是僅僅道歉，還是承認這些行為是反人類犯罪行為，“差別很大”。因為反人類罪沒有時效期限，犯罪者在幾十年後仍可能被追究責任。

挪威的賠償和道歉

挪威羅姆人組織Taternes Landsforening的秘書利蘭·史特恩(Lillan Støen) zVg

挪威尚未將針對羅姆人的迫害歸類為反人類罪，但或許有一天也會這樣做。但挪威接受這段歷史花了比瑞士更長的時間。瑞士在上世紀七、八十年代就出現了第一批吉普賽人和辛提人自發性成立的組織；而挪威直到上世紀九十年代才有了類似組織。在這些組織的推動和媒體報道的影響下，挪威才猶猶豫豫地開始接受這段歷史並做出相應補償。

1986年，瑞士聯邦委員阿爾卑宏斯·艾格里(Alphons Egli)首次為聯邦參與了」流浪兒童」運動(Kinder der Landstrasse)做出道歉。而挪威政府1998年才首次為羅姆人所遭受的不公平對待道歉。

兩國隨後都採取了經濟補償措施：在瑞士，議會於1988年和1992年批准了總額為1100萬瑞郎(約合8800萬人民幣)的個人賠償金-每位受害者最高可得到2萬瑞郎。挪威也在2004年採取了類似措施。不過，每個受害者最多只能得到20’000克朗-相當於約1600瑞郎的補償金。此外挪威還設立了一個集體賠償計畫基金，該基金資助了在格洛姆達爾斯博物館舉辦的關於羅姆人歷史和文化的Latjo Drom展覽。

耶尼什、羅姆人、羅姆尼、旅遊者：這些名稱是什麼意思？ 歐洲生活著1200萬羅姆人(Romn:ja)，是歐洲大陸最大的少數民族群體，這個非常特殊的人口群體因講著共同的語言-羅姆語而聯合在一起。絕大多數羅姆人不再過著遊牧式生活，但他們一直被大多數人視為在大篷車中生活的少數民族，他們的這種生活方式源自於他們受迫害的歷史。 在西歐和中歐生活了幾個世紀的羅姆人自稱為“辛提人”(Sinti:zze)。這一稱呼在德國尤其常見。在挪威，自16世紀以來一直生活在那裡的羅姆人自稱為塔特爾(Tater)或羅姆尼(Romani)，這是為了將自己與1856年廢除奴隸制後從如今的羅馬尼亞地區來到挪威的羅姆人區分開來。 旅行者(Traveller)和耶尼什人(Jenische) 居住在蘇格蘭和愛爾蘭的以遊牧群體自稱為納威肯(Nawken)或敏塞利(Mincéirí)。他們與羅姆人人沒有血緣關係，講自己的語言，但也被大多數社會視為“游牧民”，他們同樣受到反吉普賽人的成見影響及受到歧視。 生活在瑞士以及鄰國法國和德國的耶尼什人也是如此，他們也講自己的語言。

兩國也出版了相當全面的歷史研究報告：2007年瑞士發布了3份研究成果報告；挪威則在2015年專門成立了塔特/羅姆尼委員會。

但一路走來並非一帆風順，未遭質疑。例如，一些羅姆人組織，如Taternes Landsforening就表示，自2019年起，計畫促進工作改由國家文化委員會負責了，在此之前，由少數民族成員負責分配相關文化基金會的資金，後來政府發現違規行為而收回了該基金會的管理權。

瑞士最近將針對這群人採取的措施定為反人類罪的整個過程也不完全順利。左翼週刊《WOZ》公佈，瑞士政府原本計劃的官方道歉取消。

取而代之的是，內政部長伊麗莎白·鮑姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)決定重複2013年的道歉-即向那些受到強制措施和兒童安置影響的人進行統一道歉，但道歉內容未提及辛提人遭受的具體迫害，一些受害者對此感到十分不滿。

蘇格蘭：才剛開始正視過去

而與挪威和瑞士不同，蘇格蘭對強制安置兒童這段歷史的重新評估仍處於起步階段。

直到五年前，才有遭受孩子被強迫帶走或所謂的“社會改造實驗”(Tinker Experiments)的個別受害者出來要求官方對這段黑暗的歷史做出道歉。 2023年蘇格蘭政府才委託聖安德魯斯大學進行研究項目，以正視這段過去。

然而，該項目的資金有限，而另一個收集和分析受影響者經歷的研究項目的資金甚至被撤回。研究小組在報告中表示：「重要的是要認識到，這些政策的受害者現在仍然健在，他們的故事需要被傾聽，也必須得到某種形式的補償。」

林恩·塔米-康奈利博士(Dr Lynne Tammi-Connelly)也贊同這一觀點，她是蘇格蘭游牧民族活動家之一，一直在為正視過去、道歉和經濟賠償而奔走。她告訴瑞士資訊SWI swissinfo.ch：「所發生的一切並不屬於過去，而是活在當下。」

2月底，這位活動家在網路上公佈了尚未發表的研究報告，引起了媒體的轟動。她的解釋是，報告實際上已於2024年9月完成，但政府卻遲遲不予公佈，她擔心政府會刪除報告中他們不喜歡的內容。

一位蘇格蘭議員今年2月告訴《泰晤士報》，政府正在與研究人員合作，但他們“尚未就最終版本達成協議”。這或許證明了蘇格蘭政府會對獨立研究成果做動作的事實。

現實意義

蘇格蘭政府是否會承認過去的不公正行為並採取補償措施目前尚不明確。即使有了那份科研報告，也可能還需要一段時間才有結果-正如瑞士和挪威一樣，這是一個漫長的過程。

然而這對確保過去的錯誤不再重演以及更好地了解當今少數族裔的生活狀況有著重要的意義。歐洲羅姆人基金會的科魯諾夫斯卡強調：這裡追溯的不是一個幾個世紀前的政策。在當今羅姆人的意念中，“反吉卜賽”的犯罪行為依然存在。

對於吉普賽人、旅行者和羅姆人來說，情況也是一樣：那些經歷過將兒童從父母身邊帶走、強制絕育和同化政策影響的人，今天仍然在承受這些苦果。創傷被代代相傳，對國家機構的不信任也是如此傳承。

科魯諾夫斯卡說：「公眾必須認識到，對羅姆人和其他群體的機構性、系統性迫害和歧視一直持續到現在。只有這樣，才能在當今針對羅姆人的態度和政策上進行反思和深刻變革。」

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(編輯：Benjamin von Wyl，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)

