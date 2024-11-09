瑞士高校如何防范来自高风险国家的间谍活动

高校也必须遵守国际制裁规定。 Keystone

当前，地缘政治局势日趋紧张，瑞士高校在寻求国际合作的同时，不得不遵循越来越严格的制裁规定，并努力在两者间求得平衡。中国、俄罗斯、伊朗等“高风险”国家的学生、教授及研究项目因此受到牵连。

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瑞士高校积极与世界各地的院校合作，吸收借鉴各个领域的专业知识、不同的视角和文化。瑞士高等教育伞状组织瑞士大学联盟(swissuniversities)在2022年表示：“国际合作为应对全球重大挑战提供了良好的平台。”

然而，瑞士及其他国家的情报机构警告称，前沿研究也易成为不友好国家开展海外间谍活动的温床。近年来，随着俄罗斯入侵乌克兰、中东局势动荡及美中对抗加剧，全球制裁名单不断变长。

上个月，苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)就如何应对日益复杂的局势发布了指导方针，其中包括对来自高风险国家的申请者进行审查，核查他们是否与军事或情报机构有联系，并对合作研究项目进行严格审查。

苏黎世联邦理工学院发言人马库斯·格罗斯(Markus Gross)告诉瑞士资讯swissinfo.ch：“例如，若某个受到制裁的军事院校的学生想在我们这里攻读网络安全硕士学位，我们会基于安全考量拒绝其申请。”

外部内容

外国高校面临审查

苏黎世联邦理工学院及其他瑞士高校在与至少17所中国、16所俄罗斯和7所伊朗高校合作时，必须格外谨慎。各大学还必须关注研究内容，特别是涉及GPS等“军民两用”技术的研究，这类技术既可用于民用目的，也可用于军事目的。

苏黎世联邦理工学院表示，近期已在网上发布了安全审查措施，明确说明了学校现有的义务。此举一方面是为了给有意申请的外国学生提供透明信息，另一方面也是为了“尽到对员工的关怀责任”，确保校内教职工知悉相关规定。

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不过，苏黎世联邦理工大学网站上的这则公告在中国社交媒体上引发了大量批评，部分网民可能误以为这是一条新规定。根据瑞士资讯的观察，许多中国社交媒体用户主要批评该措施存在歧视。

“可耻的时刻”

一位目前就读于苏黎世联邦理工学院的中国学生在网页评论区写道：“这是苏黎世联邦理工学院历史上最可耻的时刻之一。这个曾经以独立自主、科学精神和公平公正闻名的学府，如今却丧失了这些价值观。”

这位中国学生写道：“我希望学校再认真考虑下，撤回这一决定。”

然而，所有瑞士高校和商业公司一样，有义务遵守瑞士政府的制裁规定。

自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，瑞士高校的安全审查范围也扩大到了俄罗斯学生、教授和研究人员。

今年早些时候，《观察家报》(Beobachter )就安全审查措施采访了在瑞士多所高校就读的俄罗斯学生。

学术自由遭到破坏？

一位名叫伊琳娜(Irina)的学生表示，以这种方式拒绝俄罗斯学生的申请是对“学术自由的根本性破坏”。“我们正在为一个我们并不认同的政权的罪行承担后果。”

另一位学生达尼尔(Danyil)也质疑道：“硕士阶段的所有学习内容都是开源的，我能在这里接触到什么机密？”

外部内容

瑞士高校在执行与国际制裁相关的安全审查方面各自承担责任。瑞士大学联盟表示：“这些事务由各校在其自主权限和相应法律框架内处理。”

不过，欧盟正尝试统一成员国应对科研间谍威胁的方式。今年五月，欧洲理事会通过了一份包含14项非约束性建议的清单，旨在帮助高校及其他科研机构防范“知识的非正常转移、外部干预，以及伦理或诚信问题”。

(编辑：Veronica De Vore/ts，编译自英文：瑞士资讯中文部)