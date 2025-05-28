网红互怼曝露喀麦隆统治家族在瑞士的奢靡生活

喀麦隆总统与其“第一千金”-现年91岁的喀麦隆总统保罗·比亚与女儿布伦达·比亚(Brenda Biya) Montage: Wikimedia Commons / KingNasty aka Brenda Bya / Instagram

现任喀麦隆总统的女儿于近日在瑞士日内瓦被定罪。这起案件让总统家族在日内瓦某酒店隐秘的“非官方第二居所”暴露在聚光灯下。

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一场审判在日内瓦徐徐拉开了帷幕：喀麦隆“第一千金”-现年91岁的喀麦隆总统保罗·比亚的女儿布伦达·比亚(Brenda Biya)被送上了法庭。她曾在社交媒体上公然辱骂喀麦隆和尼日利亚混血流行歌手丹西亚(Dencia)，诟谇其为“骗子”、“毒贩”和“小可卡因妓女”。这一切都源于一场围绕多款美容产品授权各持己见的论战。这名歌手随即向总统的女儿发起诉讼，而最终，后者被判犯有污蔑、诽谤中伤和侮辱罪。

记者弗朗索瓦·皮莱(François Pilet)-同时也是瑞士资讯SWI swissinfo.ch的撰稿人-在瑞士调查媒体门户网站“哥谭市”(Gotham City)上披露外部链接了这份刑事判决书。“此案不仅仅是两位公众人物之间的口角纠纷。它证明：喀麦隆总统的女儿有相当多时间居住在日内瓦，”皮莱坦言。

酒店账单由谁买单？

日内瓦检察官办公室能够证明，布伦达·比亚在社交媒体上发布这些侮辱诽谤性质的信息时正身处日内瓦。通过质询，检察官办公室得出结论：被告长期以来一直是富丽堂皇、豪华气派的日内瓦洲际酒店的一名常客，且该酒店全年为她保留着一个房间。根据刑事判决书显示，比亚本人也承认，她从12岁起就常年往返于喀麦隆和瑞士之间。

喀麦隆总统保罗·比亚的女儿布伦达·比亚(Brenda Biya) Screenshot: Brenda Bya / TikTok

“长期以来人们一直有这种揣测和猜疑，而现如今终于得到了证实，”皮莱将其称之为一桩丑闻。“不难推测，酒店住宿费用是由喀麦隆国库支付的；就像该国总统保罗·比亚赴日内瓦的私人旅行一样，这早已是众所周知的事情。”

皮莱是瑞士法语公共电视台RTS于2018年拍摄的纪录片《日内瓦，独裁者的天堂逸境》(Geneva, A Dictator’s Paradise)外部链接的联合编剧之一，该纪录片追踪了保罗·比亚远赴日内瓦旅行享乐的历程。报道称，这位喀麦隆总统每年至少搭乘私人飞机前往日内瓦两次，在日内瓦洲际酒店逗留数月之久。他并非独自出行，而是动辄就带着约60人之众的随行人员，足足占据了这家五星级酒店的整整一层楼，该酒店有时甚至还会在其他楼层增设约30间客房。

保罗·比亚已经执政掌舵喀麦隆40余年，多家人权组织指出，该国的国内镇压行径日益猖獗。根据“有组织犯罪和腐败报告项目”(OCCRP)外部链接研究表明，自1982年上任至2018年，比亚累计大约有长达四年半的时间都在国外进行私人访问，而日内瓦是其最频繁莅临的目的地之一。据估算，在频频造访日内瓦期间，他至少花费了1.5亿瑞郎(约合12.97亿元人民币)，平均每晚携随行人员入住酒店的总费用就高达约4万瑞郎(约合人民币34.6万元)。据多名酒店前雇员回忆称，他总是用现金支付一切开销，并慷慨地给予酒店工作人员以丰厚的小费。“考虑到这些金额之高，(喀麦隆的)国库不太可能幸免于难，”皮莱坦言。

长期以来，总统在瑞士肆意挥霍、奢靡无度的逗留一直是许多喀麦隆国民的眼中钉、肉中刺。一位出于安全原因不愿透露姓名的喀麦隆记者在接受采访时指责称：“对于绝大多数喀麦隆民众来说，总统在国外过着奢华优裕的生活，而他的国家却饱受经济危机、粮食短缺和内乱之苦，这是不可接受的。”

在这位记者看来，毫无疑问，布伦达·比亚在日内瓦下榻酒店的住宿费用也同样来自喀麦隆国家财政。“目前尚不清楚总统女儿在哪里工作，”这位记者说道。比亚拒绝向日内瓦检察官办公室透露自己的任何财务状况。然而，尽管许多喀麦隆人怀疑由纳税人提供给政府或公共机构使用的公款被其滥用，但据这名记者介绍，想要获得确切的信息可谓难如登天。原因就在于在喀麦隆，新闻自由受到严厉遏制和削弱。近年来，已有数名调查记者在羁押期间遭受酷刑或惨遭杀害。

现年92岁高龄的保罗·比亚是目前世界上最年长的总统，他计划在今年10月再度竞选连任。自1982年就职迄今，他一直执掌喀麦隆一国大权，期间不断面临操控选举、舞弊、勾结攀援、走裙带关系以及贪污腐败等指控。而在专门致力于监察贪污腐败行为的国际非政府组织“透明国际”(Transparency International)发布的《2024年度清廉指数》(2024 Corruption Perceptions Index)中，喀麦隆在180个国家中位列第140位。

多年以来，该国政治紧张局势不断升级。在该国西部地区，分离主义者提出要求曾隶属于英国殖民地、迄今仍以英语为主要语言的两个大区独立出去。这场冲突迄今已造成6500余人丧生，而政府武装部队被指控实施大规模侵犯人权行为且犯有战争罪。尽管喀麦隆国内的公开批评受到压制，但反对长期统治者的抗议运动却日益高涨。

国内冲突潜悲辛，日内瓦锦衣玉食

与此同时，喀麦隆海外侨民也会定期举行抗议活动。每当流亡海外的喀麦隆人获悉总统抵达日内瓦，他们便会在日内瓦洲际酒店门前组织示威游行。瑞士英语喀麦隆人协会(English-speaking Cameroonian Society of Switzerland)主席弗朗西斯·阿乌杜(Francis Awudu)就是其中之一，他支持分离主义者争取独立的诉求。他严词指责瑞士为一位“实施种族灭绝的独裁者”给予庇护。“我们这群示威者曾多次遭到比亚麾下的随性安保人员的恐吓威胁和肢体攻击，”他表示，“瑞士理应对此予以谴责。”

这并非比亚家族第一次在日内瓦触犯法律红线。2019年，这位总统的六名保镖曾因殴打瑞士法语公共广播公司RTS的一名记者而被定罪。

为此，阿乌杜携手日内瓦州议会中的社会民主党议员西尔万·泰沃兹(Sylvain Thévoz)领导的一个团体发起一项请愿外部链接，呼吁日内瓦州议会发表声明宣布保罗·比亚为日内瓦“不受欢迎的人物”(persona non grata)。换而言之，日内瓦应禁止保罗·比亚造访此地，并呼吁瑞士联邦政府在全国范围内也采取相同的措施。

这项请愿却遭到日内瓦州议会中持右翼立场的多数派的否决。”一位议员甚至公开宣称，日内瓦无法承担失去比亚家族的代价，“阿乌杜回忆道。他坚信，当局”本身就是症结之一“。

于此同时，泰沃兹也表示：”喀麦隆总统频繁栖身于日内瓦的行为，对人权捍卫者们来说无异于一记耳光，对日内瓦而言也是一种羞辱和难堪。我们为什么还要一而再、再而三地为一个屡屡触犯法律的独裁者铺红毯呢？“

2017年10月1日，示威者在喀麦隆杜阿拉参加游行。他们高举横幅，反对分离主义者提出的独立诉求，或给予英语为主的地区以更多自治权的要求。 Joel Kouam / Reuters

当我们就此事问询瑞士联邦外交部时，外交部回应称，其不会对外国国家元首赴瑞士的私人访问发表评论。不过，”在瑞士驻留的他国国家元首及其家属必须与其他所有外国人一样，遵守相同的规定。“

联邦外交部还进一步指出：”国际法赋予国家元首以司法豁免权，即使在其私人访问期间也享有这一权利“，但通常情况下，这一豁免权并不适用于其家庭成员。

他国总统子女在瑞士比比皆是

喀麦隆总统的女儿似乎对这一切始料未及。处罚令引用了诉讼双方之间互发的往来信息。在对话消息中，布伦达·比亚声称她毫不畏惧被起诉，而且她父亲”在瑞士颇有人脉“。

至少在本案中，这些人脉无济于事：布伦达·比亚最终被处以每天200瑞郎(约合人民币1733.87元)的额度、共计缴纳60天的罚款，缓期三年执行，以及额外缴纳2400瑞郎(约合人民币2.081万元)的罚金。原告丹西亚的辩护律师在接受瑞士调查媒体门户网站“哥谭市”(Gotham City)的采访时对判决结果给予了积极评价：”对于瑞士司法部门在面对被告方为喀麦隆共和国总统之女的身份时、依然毫不犹豫地对其进行处罚的做法，我们深表赞赏。“

保罗·比亚并不是唯一一位在日内瓦长期驻留的外国统治者。近年来，围绕某些他国元首权贵在日内瓦湖畔一掷千金、购买整栋别墅的报道屡屡见诸报端，其中就包括哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦前总统的家族成员。如今，他们各自的女儿也已成为受调查对象外部链接。

(编辑：Benjamin von Wyl，编译自英文：张樱/dh)

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