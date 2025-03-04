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美国与欧洲的贸易争端不会对瑞士造成影响

卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)表示，瑞士将不会在贸易争端中受到影响。
卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)表示，瑞士将不会在贸易争端中受到影响。 Keystone-SDA

为期两天的二十国集团(G20)财政部长和中央银行行长会议于2月27日在南非首都开普敦落下帷幕，瑞士联邦主席兼财政部长卡琳-凯勒-苏特在与会期间接受瑞士Keystone-SDA新闻社采访时表示，她确信，欧盟可能对美国采取的反制措施不会对瑞士造成影响。

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瑞士联邦主席兼财政部长卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)表示，尽管美国与欧盟之间的贸易争端愈演愈烈，瑞士不会受到其影响波及。

据悉，她于2月27日参加在南非首都开普敦举行的二十国集团财长和央行行长会议中得出上述结论。

“据我所知，瑞士不会受到波及。”她表示，并强调，波兰财政部长安杰伊·多曼斯基(Andrzej Domanski)承诺，欧盟采取的任何措施都不会涉及瑞士。波兰目前担任欧盟轮值主席国。

与此同时，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)继续向欧盟施压，并于2月27日首次直接以关税提出威胁。

二十国集团(缩写：G20)是一个国际经济合作论坛，于1999年在德国柏林成立。其成立背景是1997-1998年的亚洲金融危机。各国意识到，全球金融体系的稳定需要更多主要经济体的协调，而不仅仅是七国集团(美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本)之间的合作。因此，在G7的倡议下，G20正式成立，旨在加强主要发达国家与新兴市场经济体之间的经济对话与合作。G20由G7、金砖国家最初5国(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)、七个重要经济体(墨西哥、阿根廷、土耳其、韩国、印度尼西亚、澳大利亚、沙特阿拉伯)及两个区域组织欧洲联盟和非洲联盟组成。按照惯例，国际货币基金组织与世界银行列席该组织的会议。

2025年与往年不同

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