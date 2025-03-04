美国与欧洲的贸易争端不会对瑞士造成影响

为期两天的二十国集团(G20)财政部长和中央银行行长会议于2月27日在南非首都开普敦落下帷幕，瑞士联邦主席兼财政部长卡琳-凯勒-苏特在与会期间接受瑞士Keystone-SDA新闻社采访时表示，她确信，欧盟可能对美国采取的反制措施不会对瑞士造成影响。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
瑞士联邦主席兼财政部长卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)表示，尽管美国与欧盟之间的贸易争端愈演愈烈，瑞士不会受到其影响波及。
据悉，她于2月27日参加在南非首都开普敦举行的二十国集团财长和央行行长会议中得出上述结论。
“据我所知，瑞士不会受到波及。”她表示，并强调，波兰财政部长安杰伊·多曼斯基(Andrzej Domanski)承诺，欧盟采取的任何措施都不会涉及瑞士。波兰目前担任欧盟轮值主席国。
与此同时，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)继续向欧盟施压，并于2月27日首次直接以关税提出威胁。
二十国集团(缩写：G20)是一个国际经济合作论坛，于1999年在德国柏林成立。其成立背景是1997-1998年的亚洲金融危机。各国意识到，全球金融体系的稳定需要更多主要经济体的协调，而不仅仅是七国集团(美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本)之间的合作。因此，在G7的倡议下，G20正式成立，旨在加强主要发达国家与新兴市场经济体之间的经济对话与合作。G20由G7、金砖国家最初5国(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)、七个重要经济体(墨西哥、阿根廷、土耳其、韩国、印度尼西亚、澳大利亚、沙特阿拉伯)及两个区域组织欧洲联盟和非洲联盟组成。按照惯例，国际货币基金组织与世界银行列席该组织的会议。
2025年与往年不同
此次G20财长会议在贸易保护主义抬头、乌克兰战争持续以及气候变化应对等全球性挑战的背景下召开。美国、中国、印度和日本等主要经济体的财政部长缺席，影响了会议成果。此外，美国和英国削减对外援助的决定，也为会议增添了不确定性。与往年不同，本次会议未能达成共识，未发布联合公报。
相关内容
瑞士城堡迎客忙
此内容发布于
根据伞型组织瑞士国家城堡协会周三(2月26日)公布的消息，去年，瑞士城堡游客量创下历史新高。30余座主要城堡迎客总量超过150万人。
更多阅览 瑞士城堡迎客忙
相关内容
瑞士森蒂斯峰缆车将进行抗风改造
此内容发布于
瑞士最繁忙的缆车之一-森蒂斯峰(Säntis)缆车将进行全面翻新，项目预计耗资2300万瑞郎(约合人民币1.87亿元)。
更多阅览 瑞士森蒂斯峰缆车将进行抗风改造
相关内容
3月1日起，可在瑞士授权的线路使用无人驾驶汽车
此内容发布于
自动驾驶、增加谷物进口、降低用电成本-相关法律法规修订及新政策将于3月1日在瑞士生效。以下是相关简介：
更多阅览 3月1日起，可在瑞士授权的线路使用无人驾驶汽车
相关内容
瑞士军队技术服务供应商涉嫌欺诈
此内容发布于
瑞士联邦审计部门认为，瑞士军事技术企业RUAG MRO涉嫌欺诈，缺乏诚信环境及透明度，并滋长不良企业文化。
更多阅览 瑞士军队技术服务供应商涉嫌欺诈
相关内容
瑞士代际调研：年轻人越来越感到无助
此内容发布于
瑞士的年轻人认为，他们对社会未来发展的影响力正在减弱。同时，他们也感觉代际鸿沟正在扩大。索托莫研究所(Sotomo Institute)于周四(2月20日)发布的《代际晴雨表2025》揭示了以上趋势。
更多阅览 瑞士代际调研：年轻人越来越感到无助
相关内容
瑞士重申支持乌克兰
此内容发布于
瑞士联邦2025年主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)在周一(2月24日)于基辅举行的乌克兰战争三周年纪念峰会上再次承诺，瑞士将继续向乌克兰提供援助，以实现公正且持久的和平。
更多阅览 瑞士重申支持乌克兰
相关内容
瑞士联邦铁路推出折扣票，提升公共交通使用率
此内容发布于
2025年和2026年，瑞士联邦铁路公司(SBB CFF FFS)将在长途超值票(Supersaver Tickets)上提供总计1亿瑞郎(约合人民币8亿元)的折扣，旨在提高公共交通的吸引力。
更多阅览 瑞士联邦铁路推出折扣票，提升公共交通使用率
相关内容
瑞士多语现象增强，英语崛起成职场新宠
此内容发布于
瑞士联邦统计局的数据显示，近年来，瑞士居民以非国家语言为主要语言的比例显著上升。瑞士的四种国家语言分别为德语、法语、意大利语和列托罗曼语。
更多阅览 瑞士多语现象增强，英语崛起成职场新宠
相关内容
约68000名乌克兰难民生活在瑞士
此内容发布于
自俄乌战争爆发三年以来，约6.8万名乌克兰难民目前以S类保护身份在瑞士居住。
更多阅览 约68000名乌克兰难民生活在瑞士
相关内容
瑞银是核武器制造商的主要非美国投资者之一
此内容发布于
一份最新报告显示，资助主要核武器制造商的金融机构数量正在减少，但瑞士的瑞银集团(UBS)却是该产业全球前30大投资者之一。
更多阅览 瑞银是核武器制造商的主要非美国投资者之一
阅读更多
相关内容
瑞士人怎么看待美国
此内容发布于
在伯尔尼高原地区因特拉肯(Interlaken)举行的欧洲最大的卡车司机和乡村节上，许多人都对美国的生活方式充满向往。但是，对于美国国道66号公路和狂野西部生活的迷恋钦羡，并不一定就意味着瑞士人真的想去一个没有医疗保险或养老基金的国家生活。
更多阅览 瑞士人怎么看待美国
相关内容
曾经瑞士和美国是一对姊妹共和国
直到 20 世纪初，美国和瑞士一直被称为 “姐妹共和国”。我们追溯了两国的共同历史，并想知道现在两国之间还有哪些关联。
更多阅览 曾经瑞士和美国是一对姊妹共和国
相关内容
塑造当代瑞美关系的五大事件
此内容发布于
二战后，美国与瑞士的关系经历了显著的高峰和低谷。两国之间的争议事件考验了瑞士的中立等核心原则。
更多阅览 塑造当代瑞美关系的五大事件
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。