美国以强迫劳动为由对瑞士征收12.5%的新关税

美国新一轮关税税率介于10%-12.5%，针对包括瑞士在内的60个国家。 Keystone-SDA

瑞士是本周五(7月24日)面临美国新关税的60个国家之一，理由是这些国家据称在打击强迫劳动方面做得不够。瑞士商品被征收12.5%的关税。

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新关税税率介于10%-12.5%，已从瑞士时间早上6:01起对进入美国的多种商品生效。新关税取代了今年2月征收的10%关税，后者同时到期。

这些临时关税有效期为150天。此前，美国最高法院推翻了唐纳德·特朗普总统重返白宫后征收的大部分关税，特朗普随后出台了这些临时关税。

这项新关税源于美国贸易代表贾米森·格里尔(Jamieson Greer)于3月中旬发起的一项调查，旨在确定美国的贸易伙伴是否已将强迫劳动彻底排除在其供应链之外。

瑞士产品被征收12.5%的关税

“特朗普总统认识到，数十年来的道德劝说并未将强迫劳动从全球供应链中根除。近一个世纪以来，美国一直禁止进口强迫劳动生产的商品，并严格执行这一禁令；我们的贸易伙伴早就该采取同样的做法了，”格里尔大使表示。

被美国认定为相关立法不够完善的国家，其部分商品将被征收10%的关税。这尤其适用于欧盟(EU)成员国、英国、墨西哥和加拿大，即美国最重要的一些贸易伙伴。

其余约40个国家的产品则将适用12.5%的关税，瑞士、中国、日本和韩国均在其中。不过，例外可能在所难免，尤其是美国本土不生产的能源和原材料，预计将被排除在征税产品清单之外。

瑞士联邦经济、教育和研究部在社交媒体平台X上表示，该部已在关注这项新关税。不过该部门“坚决驳斥有关强迫劳动的指控”。

瑞士经济联合会(Economiesuisse)认为，这些关税令人无法理解，也毫无正当理由。这个代表瑞士企业的伞式组织表示，这一决定给在美国市场经营的“瑞士企业带来沉重负担”，并使其相较于欧盟和英国等“税率较低的国家面临竞争劣势”，该组织呼吁瑞士继续进行谈判。

法律上的不确定性

白宫希望这项新关税不会重蹈去年关税的覆辙。为确保其能够继续实施，美国贸易代表的依据仍是此前用于为行业性关税提供法律依据的同一部法律，包括针对钢铁、铝、铜、建筑木材和汽车行业等征收的关税-这些关税并未在今年2月被最高法院推翻。

目前还有其他多项调查正在进行，同样以这部法律为依据，其中尤其包括针对可能存在的工业产能过剩问题展开的调查。因强迫劳动而被加征关税的瑞士和欧盟也在这项调查的涉及范围之内。

就在这最新一轮关税出台前不久，美国政府还宣布对巴西加征关税。从本周三(7月22日)开始，巴西近一半出口美国的商品已被征收25%的关税。

本周一(7月20日)，加拿大也遭到额外50%的关税打击，该关税预计一个月后生效。不过在这两个案例中，美国政府都已经调整了策略：关税不再针对这些国家的所有商品，而只适用于其中一部分。

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