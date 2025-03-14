2024年瑞士战争物资出口下滑5%

2024年，瑞士军用物资出口下滑。 Keystone-SDA

去年，瑞士战争物资的出口减少。根据瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)签发的许可证统计，瑞士共向60个国家出口了价值6.647亿瑞郎(约合人民币55亿元)的军事装备。较2023年下降了5%。

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瑞士联邦经济事务秘书处3月11日(周二)发布的报告显示，瑞士去年商品出口总额增长了4%，与军用物资的出口下滑形成鲜明对比。

2024年，瑞士战争物资的五个主要买家中，德国进口额达2.038亿瑞郎(约合人民币17亿元)；紧随其后的分别是美国(7’610万瑞郎)、意大利(5’060万瑞郎)、瑞典(4’200万瑞郎)和罗马尼亚(3’850万瑞郎)。

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对德国的主要出口集中在各种弹药、弹药部件；向德国和罗马尼亚的出口以装甲车及其零部件为主；美国主要进口的是战斗机零部件；意大利以枪支零部件为主。