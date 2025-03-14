2024年瑞士战争物资出口下滑5%

去年，瑞士战争物资的出口减少。根据瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)签发的许可证统计，瑞士共向60个国家出口了价值6.647亿瑞郎(约合人民币55亿元)的军事装备。较2023年下降了5%。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士联邦经济事务秘书处3月11日(周二)发布的报告显示，瑞士去年商品出口总额增长了4%，与军用物资的出口下滑形成鲜明对比。
2024年，瑞士战争物资的五个主要买家中，德国进口额达2.038亿瑞郎(约合人民币17亿元)；紧随其后的分别是美国(7’610万瑞郎)、意大利(5’060万瑞郎)、瑞典(4’200万瑞郎)和罗马尼亚(3’850万瑞郎)。
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对德国的主要出口集中在各种弹药、弹药部件；向德国和罗马尼亚的出口以装甲车及其零部件为主；美国主要进口的是战斗机零部件；意大利以枪支零部件为主。
瑞士武器生产及出口受该国《战争物资法》(英)外部链接及其相关《战争物资条例》约束。《战争物资法》主要目的是在“履行瑞士多项国际义务，并尊重瑞士外交政策原则”的同时，“维持适应瑞士国防需求的工业生产能力”。《战争物资条例》则要求企业从瑞士联邦经济事务秘书处获取许可，才能将武器装备出口海外。
《战争物资法》在关于出口许可颁发规定(英)外部链接中提到，如有以下情况之一，便不得签发武器出口许可：武器出口目的国卷入内战或跨国武装冲突；目的国存在系统性、严重的侵犯人权现象；存在出口武器被用于针对平民的风险；存在出口武器最终被不良人员接收的高风险。
瑞士联邦政府2014年修订《战争物资条例》(英)外部链接：对于有人权争议的出口目的国，如果认定出口武器 “被用于严重侵犯人权行为的风险很低”，则可批准出口。 限制有所放宽。
2025年2月，瑞士政府为寻求更大的武器出口自主权，再向议会提交了放宽武器出口授权的法律修正案。
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