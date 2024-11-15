外媒：马斯克会晤伊朗驻联合国大使

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（法新社纽约14日电） 「纽约时报」（The New York Times）今天报导，与美国总统当选人川普关系密切的科技业亿万富豪马斯克会见伊朗驻联合国大使，试图缓和伊朗与美国之间的紧张局势。

纽时援引匿名的伊朗消息人士的话报导，全球首富马斯克（Elon Musk）与伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）之间的会晤是「积极的」。 根据纽时，两人11日在一处秘密地点会面，会谈持续超过1个小时。 川普的政权交接团队和伊朗驻联合国代表团均未立即证实此次会面。

如果此次会面得到证实，这可能表明川普认真看待与伊朗的外交关系，而不是选择他所属共和党内许多保守派以及以色列所偏好的强硬路线。

这也再次显示出马斯克的非凡影响力。这位特斯拉（Tesla）和社群平台X老板与川普几乎是如影随形，据报导，他甚至参与了川普与各国领导人的电话会谈。

川普在上一届任期内撕毁了前任总统欧巴马所谈成的伊朗核协议，并改采「极限施压」政策，试图迫使其他国家不要购买伊朗石油。

但川普一直认为自己是名优秀的生意人。尽管他公开支持以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），而尼坦雅胡在以色列对巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）发动战争的同时，下令对伊朗进行军事打击，川普在最近一场活动中仍表示对外交持开放态度。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）被视为是温和派人士，他今天会见来访的联合国核监察机构负责人时表示，德黑兰希望澄清外界对伊朗「和平」核计画的疑虑。