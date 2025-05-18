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大型帆船撞美国纽约布鲁克林大桥 2死19伤

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（法新社纽约18日电） 1艘墨西哥海军训练舰昨晚撞上美国纽约的地标布鲁克林大桥（Brooklyn Bridge），导致3根桅杆全断。纽约市长亚当斯今天说明，这起事件造成2人死亡，19人受伤。

亚当斯（Eric Adams）在社群平台X发文表示，「墨西哥海军大型帆船夸乌特莫克号（Cuauhtemoc）失去动力并撞上布鲁克林大桥。」他说：「当时船上有277人，其中19人受伤，2人情况危急，另有2人不幸因伤去世。」

墨西哥海军发布声明表示，事件造成船上2名船员罹难，另外22人受伤，其中半数伤者伤势严重。

部分美国媒体报导，这艘训练舰撞上布鲁克林大桥时，有些水手正在桅杆索具上执行作业。墨西哥海军发布声明表示，这起事故中没人落水，因此也没展开搜索行动。

根据数间美国媒体报导，这艘帆船建于1982年，桅杆高度48.2公尺。

布鲁克林大桥其中一个桥基所在的南街海港（South Street Seaport），线上影片显示，当夸乌特莫克号撞上大桥并偏向码头时，围观者纷纷惊恐逃跑。

墨西哥海军表示，这艘船是4月6日离开墨国阿卡普尔科（Acapulco），原订前往冰岛。

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