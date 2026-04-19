大马水上村落失火 千栋住屋被毁、逾9千人受灾

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（法新社吉隆坡19日电） 马来西亚当局表示，沙巴州（Sabah）沿海一处村落今天发生大火，约1000栋简易住屋被烧毁，当中很多是建在水上的高脚屋，数千人因此无家可归。

今晨这起火灾的地点位于沙巴州东北部山打根（Sandakan）地区一处「水上村落」。这里的木造高脚屋栉比鳞次，里头住着马来西亚一些最穷困的居民，包括原住民及无国籍人士。

根据当地英文日报「星报」（The Star）报导，山打根警区主任乔治（George Abd Rakman）指出，这起「规模非常庞大且令人心碎的事件」影响了9007名居民。

沙巴消防暨救灾局表示，凌晨1时32分（格林威治标准时间18日17时32分）获报发生火警，随即派出两个分队共37名人员前往灭火。

根据消防局声明，火灾「波及约1000栋临时水上房屋，总面积约10英亩，全数烧毁」。

声明并指出，狭窄的通道使消防车难以抵达现场，时值退潮时段也让消防员难以从开放水域取水，还有强风助长火势蔓延。

根据声明，目前并未传出人员伤亡，局势已无危险。

马来西亚首相安华（Anwar Ibrahim）表示，联邦政府正与沙巴州当局协调，尽速提供援助与临时安置处所给受灾民众。

安华在脸书（Facebook）发文表示，当务之急是确保受灾者安全，并在现场提供即时协助。