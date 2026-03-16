奥斯卡红毯盛大登场 众星缤纷亮相争奇斗艳

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（法新社好莱坞15日电） 好莱坞众多重量级影星今天齐聚红毯，出席电影界年度盛事第98届奥斯卡金像奖。 在「哈姆奈特」中诠释悲伤母亲一角的洁西伯克利（Jessie Buckley），成为本届奥斯卡影后的夺冠大热门。她身着香奈儿（Chanel）红色露肩上身搭配飘逸粉红色长裙亮相，气质高雅。 在「一战再战」（One Battle After Another）中饰演李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）女儿的雀丝茵菲妮蒂（Chase Infiniti）完美驾驭路易威登（Louis Vuitton）薰衣草紫无袖礼服，上半身剪裁俐落，下半身则是从臀部散开的层次皱褶，拖曳在地形成优雅的长尾，完美演绎红毯巨星风采。

在一片沈稳的素色西装中，大导演史派克李（Spike Lee）用亮紫色帽子与领结为整体造型注入亮点。他过去也曾穿戴紫色，就是为了向传奇歌手王子（Prince）致敬。 以「妈的踹爆你」（If I Had Legs I’d Kick You）入围最佳女主角的萝丝拜恩（Rose Byrne）身着一袭点缀着白色花朵的迪奥（Dior）黑色平口礼服亮相，巧妙呼应春季流行元素。 与萝丝拜恩角逐同一奖项、以「暴蜂尼亚」（Bugonia）入围的艾玛史东（Emma Stone）身穿路易威登（Louis Vuitton）白色闪耀礼服亮相。这件及地礼服搭配小包袖设计，衬托出她的不凡气度。

本奖季的红毯宠儿堤亚娜泰勒（Teyana Taylor），穿上香奈儿黑白羽毛无袖礼服，腹部的透视设计完美展现她的健身成果。

以冰球运动为背景的同志影集「烈爱对决」（Heated Rivalry）主角哈德逊威廉斯（Hudson Williams）以全黑巴黎世家（Balenciaga）造型惊艳全场，双排扣西装搭配同色衬衫与领带，并巧妙点缀一只璀璨胸针，尽显时尚底蕴。