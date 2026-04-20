委内瑞拉反对派领袖马查多拒见桑杰士 西班牙称是项错误

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（法新社马德里20日电） 西班牙左翼政府今天表示，委内瑞拉反对派领袖马查多在西班牙首都马德里与右翼政党会面，却婉拒与总理桑杰士会谈，这是一项「错误」。

2025年诺贝尔和平奖得主马查多（Maria Corina Machado）18日在马德里一场大型集会上向支持者发表演说时，批评西班牙政府未能更强力谴责委内瑞拉侵害人权的行为。

马查多在马德里期间，分别会晤西班牙主要反对党保守派「人民党」（PP）党魁费霍（Alberto Nunez Feijoo）及极端民族主义派政党民声党（Vox）领袖阿巴斯卡尔（Santiago Abascal）。

然而，她告诉西班牙媒体，自己婉拒与桑杰士（Pedro Sanchez）会面，因为这样的会面无助于实现委内瑞拉的自由这个「更高的目标」。 西班牙外交部长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）表示，马查多只与西班牙政治光谱中的部分政治势力接触，形同扮演「意识形态领袖」的角色。

阿尔巴雷斯在接受西班牙公共广播电台访问时说：「我真心认为这是一个错误，如果是极右翼派系，错误更是严重。」

他并且驳斥马查多的批评「不公允」，强调西班牙曾为罗培兹（Leopoldo Lopez）等多位委内瑞拉反对派人士提供庇护，过去也曾在委内瑞拉首都卡拉卡斯向马查多提供庇护。

马查多自去年12月离开委内瑞拉以来，已与美国总统川普（Donald Trump）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在内的多国领袖进行会谈，争取国际社会对委内瑞拉反对派的支持。