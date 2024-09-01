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委内瑞拉选举爆抗争 传逾700人移送最高戒备监狱

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（法新社拉卡斯31日综合外电报导）人权组织「委内瑞拉监狱了望台」今天表示，委国争议性总统大选过后爆发抗议活动，数以千计人员被捕，其中有700多人被送往戒备最森严的牢狱中。

法新社报导，「委内瑞拉监狱了望台」（Venezuelan Prisons Observatory）指出，遭拘捕的这些人原被关押在全国各地警局，过去一周陆续被移送到两间恶名昭着的监狱；这两座监狱过去曾由帮派所控制。

这个组织在新闻稿指出，许多情况下，移监是在可疑情况下执行的，遭拘捕的人当中，有部分的亲属未接获相关通知，且过程「有许多违规情事」。

委内瑞拉7月28日大选由总统马杜洛（Nicolas Maduro）宣布胜选连任，鉴于存有争议性，各地爆发抗议活动，超过2400人被捕。

而伴随抗议活动的暴力事件共造成27人死亡、192人受伤，

「委内瑞拉监狱了望台」表示，被移送到最高戒备监狱的人，没有一个获准联系家人或律师。

另一个人权组织「刑事司法论坛」（Penal Forum）表示，在2400名被拘捕的人中，有1581人被列为政治犯。

在迟迟看不到委内瑞拉公布投票结果细节之下，美国、欧洲联盟和几个拉丁美洲国家都尚未承认马杜洛胜选。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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