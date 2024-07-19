孟加拉动乱增至39死 抗议群众电视台纵火

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（法新社达卡18日电） 孟加拉公务员招募规定引发的抗议情势升高，多名学生今天对国营电视台纵火。这波动乱死亡人数增到至少39人，网路追踪组织NetBlocks称有关当局「几乎全面」中断网路。

警方向数百名抗议者发射橡胶子弹，抗议群众则反击，并追赶撤退的警察至首都达卡（Dhaka）的孟加拉国营电视台BTV总部。

示威群众对电视台接待大楼和停放在外的数十辆汽车纵火。一名电视台主管之后告诉法新社，员工已安全撤离这栋大楼。

总理哈希纳（Sheikh Hasina）昨天在网路上对全国发表谈话，寻求让持续升高的冲突降温。

18岁的抗议人士瑞米辛（Bidisha Rimjhim）告诉法新社：「我们首先要求总理向我们道歉。其次，必须为我们遇害的兄弟伸张正义。」

追踪全球网路状态的NetBlocks指出，夜晚降临时，孟加拉「几乎全面」陷入网路关闭状态。

NetBlocks表示，在网路中断前，当局曾试图限制社群媒体和行动数据服务，这些是主办抗议活动人员主要的通讯工具。

孟加拉本月几乎天天都有游行要求结束配额制度。这项制度为特定族群保留一半以上的公务员职位，包括1971年与巴基斯坦的解放战争退伍军人的子女。

批评人士认为这项制度嘉惠支持哈希纳的亲政府团体子女。维权团体指控哈希纳政府滥用国家机构巩固权力并压制异议，包括法外处决反对派人士。

孟加拉警方加强控制不断恶化的治安局面，哈希纳政府本周已下令各级学校和大学无限期停课。

挪威奥斯陆大学（University of Oslo）的孟加拉专家哈山（Mubashar Hasan）说，这波抗议潮已演变成更广泛表达对哈希纳独裁统治的不满。

根据法新社统计医院资料，今天至少有32人死亡，本周稍早有7人丧命。根据院方向法新社提供的数据描述，至少2/3死亡事件是警察武器造成。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）