孟加拉示威酿至少300死 5大关键时刻一次看

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（法新社达卡5日电） 孟加拉反对公务员职缺配额制度的学生示威活动如今演变为造成至少300人丧生的反政府暴乱。

孟加拉近日的暴力示威对76岁总理哈希纳（Sheikh Hasina）的专制统治构成严峻挑战。法新整理出示威活动演进的6大关键日期，说明原本单纯的学运如何演变成一场致命暴乱。

●7月1日：学生展开封锁行动

大学生搭筑路障，封锁道路与铁路，要求改革公务员职缺配额制度。

他们主张，配额制度的目的在于让政府行政机构充斥哈希纳执政党「人民联盟党」（Awami League）的忠实拥护者。

●7月16日：暴力情况升级

示威民众与亲政府人士7月15日在首都达卡（Dhaka）持棍棒及投掷砖块互相攻击。这起激烈暴力事件隔天，当局接获通报称双方冲突的首批死者共有6人。

哈希纳政府下令关闭全国各地大学及各级院校。

●7月18日：总理求和遭拒

哈希纳于7月17日呼吁民众保持冷静，还矢言惩处示威活动中每起「谋杀案」的加害者，但学生团体拒绝接受她递出的橄榄枝。

示威民众高喊「打倒独裁者！」，还纵火焚烧国营「孟加拉电视台」（Bangladesh Television）总部及其他数十栋政府机关建筑物。

政府切断全国行动网路，宣布全国实施宵禁，并在街头部署军队维持治安。

●7月21日：最高法院废除大部分公职配额制

孟加拉最高法院裁决，政府恢复公务员职缺配额制的决定不合法，并废除大部分职缺配额，从总数的56%降到7%。

然而，上述判决仍无法满足示威民众。他们要求完全废除为「自由战士」后裔保留的职缺。「自由战士」是指1971年参与孟加拉脱离巴基斯坦独立战争的军人。

●8月4日：军方称「和人民站在一起」

数十万示威民众昨天再与政府支持者发生冲突。据法新统计，动乱死亡人数累计至少300人，单是昨天就有94人丧命，成为反政府示威爆发以来，死伤最惨重的一天。

具影响力的前陆军参谋长布里扬（Ikbal Karim Bhuiyan）严厉批评哈希纳，呼吁政府将军队撤出街头，并谴责「令人震惊的杀戮事件」。

现任陆军参谋长萨曼（Waker-uz-Zaman）稍早也曾说，军队「永远会和人民站在一起」，但未说明更多细节。

全国公民不服从运动的领袖呼吁支持者响应今天在达卡举行的「最后的抗议」示威活动。