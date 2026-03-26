封杀俄国影子船队 英授权军方拦截扣押船只

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（法新社伦敦25日电） 英国政府今天宣布，英国军方将获准对行经其水域、且被列入制裁名单的俄罗斯所谓「影子船队」船舶进行登船检查与扣押。

唐宁街（Downing Street）在声明中表示：「随着英国加大对俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）的施压，英国军方将能登船检查通过英国水域的影子船队船只。」

俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，伦敦已制裁数百艘疑似属于「影子船队」的船只，俄罗斯利用这些船只来规避西方的贸易禁运。

这些船只通常是所有权不明的老旧油轮，目前已被禁止进入英国港口及使用相关服务。

唐宁街指出：「首相已同意，英国武装部队与执法人员现在将能拦截已受英国制裁、且正行经英国水域的船只。」

「英国将进一步加强对影子船队的封锁，对受制裁船只关闭包括英吉利海峡在内的英国水域。这将迫使营运商转向航程更长、经济成本更高昂的航线，否则就要冒着被英军扣押的风险。」

英国首相施凯尔（Keir Starmer）表示：「普丁正因中东战争见猎心喜，因为他认为油价上涨能让他获取暴利。」

「这就是为什么我们将更强力打击他的影子船队，不仅是为了保障英国安全，也是为了切断支撑他在乌克兰进行野蛮战争的非法资金来源。」