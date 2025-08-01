尹锡悦不服独检组拘提 脱囚服躺地抗议

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（法新社首尔1日电） 负责调查前韩国总统尹锡悦妻子金建希弊案的独立检查组（独检组）今天上午前往首尔看守所拘提尹锡悦失败，事后转述尹锡悦当时脱掉囚服、躺在地上「顽强抵抗」，考虑到他前总统的身分，最终还是没有采取强制拘提。

独检组在例行记者会中说明，抵达看守所后，以20到30分钟间隔、共进行4次劝说，但尹锡悦完全不愿意配合跟着他们离开。据转述，当时的尹锡悦仅穿着背心，躺在地上打断独检组的话。

独检组因担心发生安全事故，因此没有采取强制拘提，暂停执行法院签发的逮捕令。特检组表示，执行逮捕令实际上是不用说服当事人，但考虑到尹锡悦前总统的身分，才改以劝告方式执行，并表示独检组已经预想到若采取强制行动，尹锡悦也会同样做出肢体上的抵抗。

独检组表示，已通知尹锡悦下次执行逮捕令时，若不配合将采取强制拘提，希望身为前检察官、前检察总长及前总统的尹锡悦，可以配合独检组的执法行动。

尹锡悦的反抗行为也招来执政党共同民主党及法务部长郑成湖的批评。共同民主党首席发言人朴商赫今天在国会简报时表示，尹锡悦不穿囚衣、躺在地上的行为「就像小孩在耍赖」，并批评尹锡悦「退化」的样子让人民感到凄凉，现在又露出如此丑态，认为若再给予这名「内乱首脑」任何谅解或体恤都只是特别待遇。

郑成湖今天出席国会法治司法委员会全体会议时也表示，尹锡悦在独检组试图执行拘提时脱下囚服，待独检组离开后又立刻穿上，身为前总统的这类行径令人感到丢脸。

首尔看守所内部规定，被关押人员夏季期间必须在每天上午6时20分至下午9时间穿着短袖及短裤，长时间违反着装规定者将被扣分，可能导致受罚。但尹锡悦今天不算是长时间未着囚衣，因此不会面临扣分。

郑成湖也说，为了避免外界误会尹锡悦以前总统的身分受到特殊待遇，相关单位应该要「适当礼遇」。对于共同民主党主张尹锡悦被羁押期间会面人数多达348人的质疑，郑成湖也表示会仔细检讨过程中是否出现违法情事。