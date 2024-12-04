尹锡悦戒严令震惊国际 家族连爆丑闻失民心

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（法新社首尔4日电） 南韩总统尹锡悦昨晚以铲除亲北韩势力为由宣布戒严令，但约6小时后接受国会要求，宣布解除戒严。尹锡悦无预警宣布戒严令震惊国际社会，也让观察家和盟友一头雾水。

保守派政治素人尹锡悦自2022年当选总统以来，执政之路走得并不顺遂。当年承诺对北韩采取更强硬立场的他在上任时的支持率是南韩历来民选总统最低。

根据上周最新的盖洛普（Gallup）民调，他的支持率进一步跌到19%，许多人不满他对经济的处理以及他妻子金建希涉及的争议。

尹锡悦1960年12月18日出生于首尔，首尔大学法律系毕业，后来成为明星检察官和反贪斗士，在前总统朴槿惠被判滥用职权罪一案扮演要角。

他2019年任职检察总长，当时也对即将卸任的总统文在寅一名高阶幕僚涉及欺诈和贿赂案件起诉，让南韩政府形象大损。

当时在野的保守派国民力量党乐见眼前这一切，并说服尹锡悦成为他们的总统候选人。尹锡悦在2022年3月总统大选击败执政党共同民主党对手李在明，但以南韩史上最微弱的优势获胜。

尹锡悦从未受人爱戴，一连串丑闻令他的人气直直落，包括首尔梨泰院商圈2022年万圣节发生推挤踩踏事故，造成近160人丧命，尹锡悦政府挨批处理不当。

批评人士将通货膨胀、经济不景气以及对言论自由的限制日益增加，归咎于尹锡悦政府。

他也被控滥用总统否决权，尤其是否决一项原可为第一夫人金建希涉嫌操纵股价的特别调查铺路的法案。

金建希去年被偷拍到收受价值约2200美元（约新台币7万2000元）的名牌手提包，令尹锡悦的声誉进一步受损。尹锡悦原本将此斥为政治阴谋，但之后公开为妻子的「不智之举」公开道歉。

他的岳母崔银顺（Choi Eun-soon，音译）因在房地产交易涉嫌伪造文书被判1年有期徒刑，原定7月刑期期满，但提早在5月假释出狱。

韩国国会的请愿网站今年6月20日出现要求即刻弹劾尹锡悦的连署请愿，大批民众涌入响应，导致网站一度当机。南韩总统府7月初表示，若无明确违法情事，实际上不可能弹劾，并批评政治性弹劾影响国政运作。

南韩媒体曾报导，尹锡悦特别受到英国战时首相邱吉尔（Winston Churchill）的启发。

尹锡悦上任后对北韩维持强硬立场，并强化与南韩传统盟友美国的关系。

尹锡悦去年访问白宫时，曾在晚宴中高唱喜爱的西洋老歌「美国派」（American Pie），惊艳全场，美国总统拜登惊叹说「我都不知道你会唱歌」。

不过他在寻求恢复与日本关系的努力并没有得到国内许多人认可。日本曾殖民统治朝鲜半岛，日韩关系在南韩仍是敏感议题。

美国前总统川普执政时曾与北韩领导人金正恩举行历史性会谈，但以无协议告终。专家认为，川普今年胜选后重返白宫，可能会造成另一层紧张局势。