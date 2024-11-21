尼坦雅胡遭ICC发逮捕令 美拒接受、义称须遵守

afp_tickers

3 分钟

（法新社海牙21日电） 以色列总理尼坦雅胡遭国际刑事法院（ICC）发布逮捕令后，宣称这不会阻止他捍卫以色列。美国已表示拒绝接受ICC的决定，义大利防长则说若尼坦雅胡到访将被迫逮捕他。

国际刑事法院法官今天以涉嫌战争罪与违反人道罪为由，对巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）军事首领戴夫（Mohammed Deif）、以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），与以色列前国防部长葛朗特（Yoav Gallant）发布逮捕令。

尼坦雅胡今天发布视讯声明称，「没有任何一项令人发指的反以色列决定会阻止我们、阻止我继续用尽一切方式来捍卫我国」，「我们不会屈服于压力」。

白宫稍早表示，美国「从根本上拒绝」ICC这项逮捕尼坦雅胡及葛朗特的决定，「美国清楚表明ICC对此事并无管辖权」。但声明并未提及戴夫。

即将在美国总统当选人川普（Donald Trump）政府担任国家安全顾问的瓦尔兹（Mike Waltz）也为以色列辩护，并承诺会对ICC与联合国（UN）的「反犹太主义偏见」做出「强而有力的回应」。

美国与以色列都不是ICC成员国，并拒绝其管辖权。

义大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）今天则表示，如果尼坦雅胡或葛朗特「来到义大利，我们将须逮捕他」。但克罗塞托也说，他认为ICC把尼坦雅胡、葛朗特跟哈玛斯摆在同一层级是种「错误」。

义大利外长塔加尼（Antonio Tajani）稍早表现出的态度较为审慎，表示「我们支持ICC，同时也向来谨记ICC必须扮演法律而非政治角色」，「我们会跟我们的盟友一起评估该怎么做，以及如何诠释这项决定」。

哈玛斯激进分子去年10月跨境攻击以色列。根据法新社对以色列官方数据的统计，哈玛斯的攻击造成以平民为主的1206人死亡。自那之后，以色列一直在加萨走廊（Gaza Strip）作战。

根据哈玛斯治下加萨走廊卫生部的数据，以色列的报复行动已导致加萨4万4056人死亡，而且多半是平民，联合国认为这项数据可信。