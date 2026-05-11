尼坦雅胡：战争结束前移除伊朗浓缩铀 与川普不同调

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（法新社华盛顿10日电） 以色列总理尼坦雅胡今天在一场专访中表示，必须在伊朗战争结束前，移除浓缩铀。法新社报导，但美国总统川普说，先结束战争，之后可随时移除浓缩铀。

尼坦雅胡在哥伦比亚广播公司（CBS）今晚播出的「60分钟」节目访谈片段中表示：「战争还没有结束，因为还有浓缩铀必须从伊朗移走，浓缩设施也必须拆除。」

当被问及如何移除这些浓缩铀时，尼坦雅胡回说：「你进去，把它拿出来。」

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，美国总统川普的立场也是一样。「我不打算谈论军事手段，但川普总统对我说过，他想进去。」

法新社报导，尼坦雅胡这番说法，与川普的公开说法有所不同。川普坚称已经控制住伊朗的核计画。目前美国国内要求结束伊朗战争的声浪已愈来愈大，川普正面临着压力。

川普在今晚播出的一个访谈节目中表示，伊朗已经在「军事上被击败」，浓缩铀「我们随时都可以移除」。

对川普的访谈节目显然是提前录影的。川普告诉独立电视记者艾特基森（Sharyl Attkisson）说：「我们迟早会把那个处理掉，想要做的时候，就能做到。我们会强力监控。」

而尼坦雅胡在CBS节目中被问及如何将伊朗的浓缩铀移除时表示，他较倾向于采用协议方式。

尼坦雅胡说：「我认为透过武力解决，那不是问题。但如果有协议，再进去把它移走，为什么不行？这是最好的办法。」

除了未解决的浓缩铀库存问题外，尼坦雅胡表示，还有其他数个战争目标尚未完成。（编译：纪锦玲）