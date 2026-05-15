川普会习近平寻求经贸突破 台海两岸议题成敏感焦点

afp_tickers

4 分钟

（法新社北京15日电） 美国总统川普今天与中国国家主席习近平峰会的最后会谈中，将寻求在经贸上取得实质成果。然而，这次峰会笼罩在习近平对台海两岸议题罕见强硬警告的阴影下。

川普希望在农业、航空及人工智慧（AI）等领域达成商业协议，同时也寻求在中东战争等地缘政治议题上取得进展。

川普称习近平为「伟大领袖」与「朋友」，但习近平至今对川普释出的善意反应相对低调。

尽管前一天双方握手致意、场面隆重，但习近平对敏感的台海两岸议题发出直接警告，指出若处理不当，可能使中美走向「冲突」，为这次峰会蒙上阴影。

川普昨天未对记者评论台湾相关议题，但美国财政部长贝森特（Scott Bessent）向财经媒体CNBC表示，总统将在「未来几天」进一步说明。

不过，川普谈及另一项关键议题－伊朗战争。他接受福斯新闻（Fox News）专访时表示，习近平已向他保证，中国不会向德黑兰提供军事援助。

川普说，「习近平表示不会提供军事设备…而且说得非常坚决」，并称习近平希望荷莫兹海峡保持开放，以利石油及其他关键物资航运。

川普也回应习近平提到的「修昔底德陷阱理论」（Thucydides Trap），这一政治理论认为新兴强权与既有强权竞争时，战争风险将会升高。

不过，习近平表示，美中两国可以「超越」这种风险。

川普今天凌晨在社群媒体发文指出，习近平「非常优雅地将美国形容为可能正在衰退的国家」。

川普表示，习近平指的并不是在他执政下的美国，他自称美国正经历「惊人的崛起」，所指的是拜登担任总统时的美国。

他在自家社媒平台「真实社群」（Truth Social）发文指出：「两年前，我们确实是一个正在衰退的国家。如今，美国是全球最炙手可热的国家，希望我们与中国的关系比以往更加坚实良好！」

川普表示，习近平「祝贺我在许多方面所取得的重大成功」。

川普预计今天将把讨论重心转向贸易议题，随行有多位美国企业领袖，包括特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）与辉达（Nvidia）执行长黄仁勋。

此外，川普在接受福斯新闻专访时似乎提前宣布其中一项重要交易，称中国已同意购买「200架大型」波音（Boeing）客机。

不过，此言一出，波音股价下跌，显示市场原本预期中国将有更大规模的采购。

双方目前仍存在多项争议，包括美国与以色列在中东的战事，这导致伊朗关闭关键航道荷莫兹海峡，冲击中国与全球石油供应。

白宫在简短声明中指出，美中领导人「同意荷莫兹海峡必须保持开放，以支持能源自由流通」。分析人士指出，这项议题可能削弱川普的谈判立场，因为他已因此延后原订于3月底的访中行程。（编译：徐睿承）