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川普准国安顾问 吁俄乌上谈判桌

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统当选人川普新政府的准国家安全顾问瓦尔兹今天呼吁乌克兰和俄罗斯停止升级战争，并敦促双方上谈判桌。

瓦尔兹（Mike Waltz）说：「我们必须让这件事负责任地结束。我们必须恢复吓阻、恢复和平，而且得在战事沿着升级阶梯攀爬之前达成，而不是对战事升级作出回应。」

华府近日批准基辅运用美国提供的飞弹打击俄罗斯境内目标，并且同意对乌克兰提供地雷，引发莫斯科发射一枚试验性中程弹道飞弹回应。

知名外交政策鹰派、美国陆军特种部队退役上校瓦尔兹过去向来对俄罗斯采取批判立场，但是他跟川普一样，也反对增援乌克兰。

他今天告诉福斯新闻频道（Fox News）：「川普总统对于必须结束这场冲突的立场已经非常明确…必须讨论谁上谈判桌、以协议或停战的形式、如何让双方上谈判桌，然后约定的架构为何？」

瓦尔兹今天表示，已经与总统拜登的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）见面，他并警告外国敌手不要以为可以利用川普上任之前，于这几个月讨到便宜。

「对远在天边，近在眼前的我们敌手，如果以为此刻正是他们可以在两个（华府）政府之间坐收渔利的机会，那他们就错了…我们密切合作着。」

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