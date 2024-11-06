川普发表胜选谈话矢言解决边境危机 赞马斯克是「新星」

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（法新社佛州棕榈滩6日电） 在美国福斯新闻（Fox News）预测共和党总统候选人川普击败民主党对手贺锦丽后，川普宣布胜选并发表谈话，除矢言解决美墨边境危机，并赞扬大力相挺的富豪马斯克是共和党「新星」。

川普今天清晨在副总统候选人范斯（JD Vance）、多位共和党领袖与家人的簇拥下，在棕榈滩郡会展中心（Palm Beach County Convention Center）对着喧哗的支持群众说：「美国授予我们史无前例且强大的职权。」

川普还说，「我们会帮助我们的国家复原」，「这是我国过去从未见过的政治胜利」。

川普也指出要修复美国接壤墨西哥的南部边界，说未来是美国的「黄金年代」，「这对美国人民而言是伟大的胜利，这将使我们能让美国再次伟大」。

川普也感谢同在台上的「第一夫人」梅兰妮亚（Melania Trump），以及自己「了不起的孩子们」；他并称赞妻子的回忆录是「全国畅销书第一名」。

梅兰妮亚在选前出版了256页的回忆录，书名就是「梅兰妮亚」（Melania）。她在书中表达对堕胎权的强力支持，立场与川普形成鲜明对比。

川普还祝贺将成为美国下一任副总统的范斯，说挑选范斯当副手是正确选择，并邀请他发言。范斯形容川普这次竞选是「有史以来最伟大的政治回归」。

另外，川普也赞赏全球首富马斯克（Elon Musk）。马斯克挹注了大约1.2亿美元（约新台币39亿元）支持川普竞选，川普曾说将指派马斯克领导政府效率委员会。

川普在谈话中将马斯克描述为共和党的「新星」、一位「了不起」的人。

不过川普也强调，自己还差数张选举人票才能达到当选总统所需的270张门槛，所以严格来说他还没有赢得大选。

目前川普拿下266张选举人票，贺锦丽则为219张。