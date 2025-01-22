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川普取消前国安顾问波顿维安随扈

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天宣布取消前白宫国安顾问波顿（John Bolton）的维安随扈，毕竟「不可能一辈子如此」。对此，波顿表示「失望但不意外」。

76岁的波顿曾在川普第1任期担任白宫国安顾问，据称是伊朗密谋暗杀的对象。他于2020年出书批评川普鲁莽、腐败，后来便经常公开批评川普。

川普在白宫对记者说明时，抨击波顿是「非常愚蠢的人」和「蠢家伙」。

川普说：「我们不会让人们在余生都享有维安随扈。为什么我们要这样做？不可能一辈子如此…我认为他是一个非常愚蠢的人，但我善加利用了他。」

川普同时撤销波顿查阅机密资讯的「安全查核」权限，并在一项行政命令中指控波顿在2020年出版带有批判性的回忆录中，泄漏「他在政府任职期间取得的敏感情资」。

波顿在社群媒体X发文指出，美国司法部2022年曾对一名伊朗革命卫队（Revolutionary Guard）人员提起刑事诉讼，指控对方「企图雇用杀手对我下手」。

他说：「这威胁至今仍然存在，从最近逮捕一名企图密谋暗杀川普总统者的事件中，也得以证明此事。」

波顿指出，尽管他对前民主党籍总统拜登的国安政策持批评态度，但「拜登2021年仍然决定延续（特勤局的）维安…美国人民可以自行判断哪位总统的决定才正确。」

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