川普受访谈城市维安 旧金山成为下个派兵目标

2 分钟

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普在今天播出的访问中威胁派军进驻旧金山，川普发表这项看法之前，已派遣国民兵进入洛杉矶，华盛顿与曼菲斯。

川普希望将美军部署到更多由民主党执政的城市，他曾多次违背地方首长意愿派遣国民兵进驻，法官目前暂时中止将国民兵部署在芝加哥与波特兰。

川普强调：「我们要去旧金山，要让它再次伟大。」

川普接受福斯新闻（Fox News）访问时表示：「接下来我们会前往旧金山。我认为，他们其实希望我们前往旧金山。旧金山曾是全球最伟大城市之一，但15年前已开始走下坡。」

川普多次夸大美国城市犯罪与动乱程度，藉此为他出动军队的命令背书，然而这些作法大多遭到民主党籍的地方首长强烈反对。

上个月底，川普甚至建议可将美国城市作为军队「训练场」。

川普政府大规模突袭移民引发偶有失控的抗议，今年6月首次出动国民兵进驻洛杉矶。批评人士指出这些突袭似乎针对特定族群，或根据其所使用的语言进行。

加州州长纽松（Gavin Newsom）严词批评派兵进驻洛杉矶。纽松时常与共和党籍的川普针锋相对，外界普遍认为他是民主党问鼎下一任白宫宝座的热门人选。

旧金山在共和党眼中具有特殊象徵意义。这座城市长期面临游民及毒品等社会问题，右派新闻频道经常以它为例子，作为民主党执政下美国城市衰颓的代表。