川普告诉法新社：美伊停火是美国「全面完胜」

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天告诉法新社，美伊达成2周停火后，美方已取得「全面完胜」，并称伊朗的浓缩铀问题将「妥善处理」。

尽管伊朗也将停火定调为胜利，双方究竟达成哪些共识也不明，但川普看来仍信心十足。

美伊双方达成停火的时间点，距川普扬言毁灭伊朗的最后期限仅不到1小时。

当被问及是否将这次停火定调为胜利时，川普在简短通话中告知法新社：「全面胜利，百分之百，毫无疑问。」

尽管荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）重新开放石油运输的安排仍不明朗，川普坚称已有扎实的基础，可达成更长期的协议。川普说：「我们有一份列有15项条件的协议，其中多数已达共识。我们走着瞧，看能不能成。」

川普稍早在他的社群媒体「真实社群」（Truth Social）上发文表示，伊朗提出的10点方案「可行」。

面对记者询问，若谈判破局，是否会再度祭出摧毁伊朗发电厂与桥梁的威胁。川普并未正面回应，仅向法新社表示：「你们就等着看吧。」

伊朗浓缩铀储量的后续处置，是另一个尚待解决的关键问题。川普曾表示，这场战争的目的之一，就是确保伊朗永远无法取得核武。

但川普坚称，这批核原料的处置问题，将纳入和平协议的谈判范畴，「那个问题将获妥善处理，否则我不会同意」，但未具体说明浓缩铀的后续细节。