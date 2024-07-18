川普宾州造势遇刺 美国土安全部调查维安程序

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（法新社华盛顿17日电） 美国国土安全部今天表示，针对前总统川普13日出席宾州造势活动时险些遇刺，国土安全部正在调查特勤局的维安措施。

国土安全部（Department of Homeland Security）督察长库法瑞（Joseph Cuffari）办公室发文指出，发动调查工作是为了评估美国特勤局（Secret Service）这场竞选活动的维安程序。

共和党总统参选人川普13日在宾州巴特勒市（Butler）造势活动发表谈话时，20岁嫌犯库克斯（Thomas Matthew Crooks）从150公尺远一处无人看守的建筑屋顶开枪，造成川普右耳受伤溅血，一名出席活动的民众死亡，库克斯之后遭特勤局狙击手击毙。

事发后，特勤局遭外界拿放大镜检视。

美国总统拜登已下令展开独立调查，检讨特勤局在川普遇刺未遂案的因应作为；联邦调查局（FBI）也朝潜在的国内恐怖主义方向办案。

美国媒体报导，联邦参众两院的议员今天稍晚将收到特勤局、司法部与FBI相关调查的进度简报。

众议院司法委员会（House Judiciary Committee）今天宣布计划于24日就FBI调查川普暗杀未遂案举行听证会。共和党籍的众院议长强生（Mike Johnson）向福斯新闻（Fox News）表示，他将寻求特勤局局长奇铎（Kimberly Cheatle）辞职下台。

奇铎22日将在众议院监督暨问责委员会（House Committee on Oversight and Accountability）的川普刺杀未遂案听证会上作证。

美国特勤局负责维护总统、副总统、前总统与他们的家人以及主要选举候选人和来访外国国家元首的安全。